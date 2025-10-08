https://ria.ru/20251008/rossiya-2047143445.html
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда - РИА Новости, 08.10.2025
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и по-русски попросил в Санкт-Петербурге прощения за блокаду Ленинграда немецкой... РИА Новости, 08.10.2025
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
Немецкий политик Нимайер по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и по-русски попросил в Санкт-Петербурге прощения за блокаду Ленинграда немецкой армией в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда", - сказал немецкий политик, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.
Он добавил, что немцы, приезжающие в Россию
, чувствуют, как две мировые войны испортили отношения стран.
"Я вспоминаю о блокаде Ленинграда
и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё", - заключил Нимайер.
Присутствующие встретили его слова аплодисментами.