Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и по-русски попросил в Санкт-Петербурге прощения за блокаду Ленинграда немецкой армией в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.