20:06 08.10.2025
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда
в мире, россия, ленинград
В мире, Россия, Ленинград
Немецкий политик на русском извинился за блокаду Ленинграда

Немецкий политик Нимайер по-русски попросил прощения за блокаду Ленинграда

Ральф Нимайер
Ральф Нимайер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и по-русски попросил в Санкт-Петербурге прощения за блокаду Ленинграда немецкой армией в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда", - сказал немецкий политик, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.
Он добавил, что немцы, приезжающие в Россию, чувствуют, как две мировые войны испортили отношения стран.
"Я вспоминаю о блокаде Ленинграда и склоняю голову перед погибшими. Могу только сказать, что мы, немцы, не хотим повторения этого когда-либо ещё", - заключил Нимайер.
Присутствующие встретили его слова аплодисментами.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Немецкий политик объяснил враждебное отношение Мерца к России
15 сентября, 07:27
 
