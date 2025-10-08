Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева

ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос касательно повестки Песков ответил: "Двусторонние отношения, прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".

"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.