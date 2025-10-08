https://ria.ru/20251008/rossiya-2047139193.html
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:42:00+03:00
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым
завтра", - сказал Песков
в среду, отвечая на вопрос журналистов.
На вопрос касательно повестки Песков ответил: "Двусторонние отношения, прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".
"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.