Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 08.10.2025 (обновлено: 19:47 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047139193.html
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева - РИА Новости, 08.10.2025
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:42:00+03:00
2025-10-08T19:47:00+03:00
россия
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
душанбе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251007/razgovor-2046812955.html
россия
азербайджан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, душанбе, в мире
Россия, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Душанбе, В мире
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева

Обсуждение всех насущных моментов. Песком высказался о встрече Путина и Алиева

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Встреча президентов России и Азербайджана, Владимира Путина и Ильхама Алиева, в Душанбе, куда в среду с госвизитом прибыл российский лидер, состоится в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, будет встреча с президентом Азербайджана Алиевым завтра", - сказал Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов.
На вопрос касательно повестки Песков ответил: "Двусторонние отношения, прежде всего. Это главный пункт повестки для отношений".
"Сам факт проведения встречи говорит о намерении двух лидеров обсудить все насущные моменты", - подчеркнул Песков. Он добавил, что не может говорить за азербайджанских коллег, но с российской стороны - позитивный настрой.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков назвал телефонный разговор Алиева и Путина важным
7 октября, 12:59
 
РоссияАзербайджанИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир ПутинДушанбеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала