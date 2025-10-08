https://ria.ru/20251008/rossiya-2047127689.html
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка - РИА Новости, 08.10.2025
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
Машина провалилась в яму из-за подмыва грунта в Липецке, собственнику компенсируют ущерб, сообщили в среду в мэрии. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:52:00+03:00
2025-10-08T18:52:00+03:00
2025-10-08T18:52:00+03:00
происшествия
липецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047127288_0:464:960:1004_1920x0_80_0_0_a922f9d71c075c20d17063d1010dc650.jpg
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047120017.html
липецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047127288_0:219:960:939_1920x0_80_0_0_db4677b55c7738b217420a6c6637db38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, россия
Происшествия, Липецк, Россия
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
Мэрия Липецка: машина провалилась в яму из-за подмыва грунта