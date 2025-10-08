Рейтинг@Mail.ru
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047127689.html
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка - РИА Новости, 08.10.2025
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка
Машина провалилась в яму из-за подмыва грунта в Липецке, собственнику компенсируют ущерб, сообщили в среду в мэрии. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:52:00+03:00
2025-10-08T18:52:00+03:00
происшествия
липецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047127288_0:464:960:1004_1920x0_80_0_0_a922f9d71c075c20d17063d1010dc650.jpg
https://ria.ru/20251008/gosduma-2047120017.html
липецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047127288_0:219:960:939_1920x0_80_0_0_db4677b55c7738b217420a6c6637db38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецк, россия
Происшествия, Липецк, Россия
Машина провалилась в яму на улице 15 микрорайона Липецка

Мэрия Липецка: машина провалилась в яму из-за подмыва грунта

© Фото : пресс-служба администрации города ЛипецкаАвтомобиль, провалившийся в яму с кипятком в Липецке
Автомобиль, провалившийся в яму с кипятком в Липецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Липецка
Автомобиль, провалившийся в яму с кипятком в Липецке
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Машина провалилась в яму из-за подмыва грунта в Липецке, собственнику компенсируют ущерб, сообщили в среду в мэрии.
Инцидент произошел в ночь на среду на улице 15 микрорайон в районе дома №36 в Липецке.
"Произошел провал из-за того, что горячая вода подмыла грунт… "РИР Энерго" сообщает, что ущерб собственнику автомобиля будет возмещен", - сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка.
Место провала огородили и откачали воду.
"После оценки ущерба он будет компенсирован страховой компанией в рамках договора страхования ответственности перед третьими лицами", - объяснили в мэрии.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ГД предложили разрешить оформление европротокола при ДТП на каршеринге
Вчера, 18:23
 
ПроисшествияЛипецкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала