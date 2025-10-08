Рейтинг@Mail.ru
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
17:15 08.10.2025
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
жилье
луганская народная республика
стаханов
брянка
общество
жилье, луганская народная республика, стаханов, брянка, общество
Жилье, Луганская Народная Республика, Стаханов, Брянка, Общество
Город Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиарда рублей будет выделено в 2025 году в рамках 5-летней программы по переселению жителей ЛНР из аварийных домов, сообщили в правительстве республики.
"Правительство ЛНР утвердило региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025–2030 годах"... Уже в этом году в рамках программы переселения будет выделено более 1,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
По информации правительства, до конца 2026 года планируется помочь около 500 гражданам из 36 многоквартирных домов, признанных аварийными в Стаханове, Перевальске, Брянке, Алчевске, Кировске, Свердловске, Красном Луче, Антраците и Краснодоне. Отмечается, что выделенные средства буду использованы в качестве возмещения гражданам, а также на закупку квартир в новостройках и на вторичном рынке.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Глава ЛНР постановил создать комитет по делам инвалидов
15 мая, 21:09
 
Жилье Луганская Народная Республика Стаханов Брянка Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
