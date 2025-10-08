https://ria.ru/20251008/rossiya-2047103362.html
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей - РИА Новости, 08.10.2025
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
Более 1,2 миллиарда рублей будет выделено в 2025 году в рамках 5-летней программы по переселению жителей ЛНР из аварийных домов, сообщили в правительстве... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:15:00+03:00
2025-10-08T17:15:00+03:00
2025-10-08T17:15:00+03:00
жилье
луганская народная республика
стаханов
брянка
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975376301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5598158c6668e00761433e32d512c8.jpg
https://ria.ru/20250515/lnr-2017218293.html
луганская народная республика
стаханов
брянка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975376301_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_6ae8abd7ca61610310d732226eab55ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, луганская народная республика, стаханов, брянка, общество
Жилье, Луганская Народная Республика, Стаханов, Брянка, Общество
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
В ЛНР выделили 1,2 млрд рублей на переселение жителей из аварийных домов