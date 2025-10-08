Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка

"В ходе следствия дополнительно задокументировано, что фигурант уголовного дела, занимая должность начальника отдела финансирования недвижимости банка, с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2023 года получил лично от учредителя строительной компании взятку в виде денег в сумме 25 млн рублей за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий в интересах последнего, а также за ускорение процесса одобрения и функционирования кредитования", - говорится в сообщении.