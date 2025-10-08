Рейтинг@Mail.ru
Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка - РИА Новости, 08.10.2025
17:07 08.10.2025
Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка
Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка
происшествия, россия, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинск
Следствие выявило новый эпизод взятки экс-сотруднику челябинского банка

Экс-сотрудника челябинского банка заподозрили в получении взятки в 25 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Новый эпизод получения взятки в размере 25 миллионов рублей выявлен в ходе расследования уголовного дела бывшего сотрудника банка в Челябинске, небескорыстно помогавшего в получении кредита, сообщила пресс-служба регионального УФСБ России.
Как сообщало СУСК, с 1 марта по 31 декабря 2023 года сотрудник банка получил от представителя юрлиц взятку в 1 миллион рублей за открытие в банке невозобновляемой кредитной линии на сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России (получение взятки в крупном размере), он арестован до 26 ноября.
"В ходе следствия дополнительно задокументировано, что фигурант уголовного дела, занимая должность начальника отдела финансирования недвижимости банка, с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2023 года получил лично от учредителя строительной компании взятку в виде денег в сумме 25 млн рублей за создание благоприятных условий по открытию и поддержанию кредитных линий в интересах последнего, а также за ускорение процесса одобрения и функционирования кредитования", - говорится в сообщении.
В среду региональным СУСК в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).
Задержаны трое сотрудников "Макфы", занимающие высокие должности
ПроисшествияРоссияЧелябинск
 
 
