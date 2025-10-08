Рейтинг@Mail.ru
На экс-главу администрации Цимлянского поселения завели дело
16:42 08.10.2025
На экс-главу администрации Цимлянского поселения завели дело
Следователи завели уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения в Ростовской области по подозрению в халатности
На экс-главу администрации Цимлянского поселения завели дело

Бывшего главу администрации Цимлянского поселения заподозрили в халатности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения в Ростовской области по подозрению в халатности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Волгодонск… возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре 2023 года фигурант утвердил для проведения аукциона на выполнение работ по содержанию внутригородских автомобильных дорог общего пользования и тротуаров максимальную цену муниципального контракта. Цена рассчитывалась на основе недействующего норматива затрат.
"Указанные действия повлекли за собой проведение аукциона и заключение муниципального контракта по заведомо завышенной стоимости. В результате бюджету причинен ущерб свыше 2 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления, уточнили в ведомстве.
