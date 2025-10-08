Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, надеется, что будут созданы условия для избежания кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы озабочены новым витком напряжённости в Сирии, мы приветствуем проявленную сторонами политическую волю, которая позволила прекратить насилие. Мы надеемся, что будут созданы необходимые условия для избежания дальнейшего кровопролития, для достижения устойчивой деэскалации. Особую актуальность, конечно, имеет задача недопущения жертв среди мирного населения", - заключила дипломат.