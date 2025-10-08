Рейтинг@Mail.ru
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 08.10.2025 (обновлено: 16:58 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047095157.html
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России - РИА Новости, 08.10.2025
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, надеется, что будут созданы условия для избежания кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:36:00+03:00
2025-10-08T16:58:00+03:00
в мире
сирия
москва
алеппо
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251007/turtsiya-2046754889.html
сирия
москва
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, москва, алеппо, мария захарова
В мире, Сирия, Москва, Алеппо, Мария Захарова
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России

Новый виток напряженности на Ближнем Востоке. Заявление российского МИД

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, надеется, что будут созданы условия для избежания кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbaria сообщил, что курдские СДС атаковали блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо и открыли огонь из минометов по жилым районам города, прилегающим к нему. В результате, по последним данным, были убиты военнослужащий и гражданский, еще 27 человек получили ранения.
"По поступающей информации, в понедельник 6 октября обстановка в Алеппо на севере Сирии резко обострилась в окрестностях кварталов Шейх Максуд и Ашрафия. Были зафиксированы боестолкновения между действующими там курдскими вооружёнными формированиями и правительственными силами. В результате имеются погибшие, раненые, как сообщается, сторонами была достигнута и уже вступила в силу договорённость о прекращении огня", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что министерство обороны Сирии публично подтвердило приверженность соглашениям между Дамаском и сирийскими демократическими силами от 10 марта, которые предусматривают реинтеграцию Заефратья в правовое пространство сирийского государства.
"Мы озабочены новым витком напряжённости в Сирии, мы приветствуем проявленную сторонами политическую волю, которая позволила прекратить насилие. Мы надеемся, что будут созданы необходимые условия для избежания дальнейшего кровопролития, для достижения устойчивой деэскалации. Особую актуальность, конечно, имеет задача недопущения жертв среди мирного населения", - заключила дипломат.
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Турция может вмешаться в конфликт курдских сил с правительством Сирии
7 октября, 06:46
 
В миреСирияМоскваАлеппоМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала