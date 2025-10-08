https://ria.ru/20251008/rossiya-2047095157.html
Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, заявил МИД России
2025-10-08T16:36:00+03:00
в мире
сирия
москва
алеппо
мария захарова
сирия
москва
алеппо
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва озабочена новым витком напряженности в Сирии, надеется, что будут созданы условия для избежания кровопролития, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbaria сообщил, что курдские СДС атаковали блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в городе Алеппо
и открыли огонь из минометов по жилым районам города, прилегающим к нему. В результате, по последним данным, были убиты военнослужащий и гражданский, еще 27 человек получили ранения.
"По поступающей информации, в понедельник 6 октября обстановка в Алеппо на севере Сирии
резко обострилась в окрестностях кварталов Шейх Максуд и Ашрафия. Были зафиксированы боестолкновения между действующими там курдскими вооружёнными формированиями и правительственными силами. В результате имеются погибшие, раненые, как сообщается, сторонами была достигнута и уже вступила в силу договорённость о прекращении огня", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова
добавила, что министерство обороны Сирии публично подтвердило приверженность соглашениям между Дамаском
и сирийскими демократическими силами от 10 марта, которые предусматривают реинтеграцию Заефратья в правовое пространство сирийского государства.
"Мы озабочены новым витком напряжённости в Сирии, мы приветствуем проявленную сторонами политическую волю, которая позволила прекратить насилие. Мы надеемся, что будут созданы необходимые условия для избежания дальнейшего кровопролития, для достижения устойчивой деэскалации. Особую актуальность, конечно, имеет задача недопущения жертв среди мирного населения", - заключила дипломат.