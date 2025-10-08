Рейтинг@Mail.ru
Теракт, где погиб генерал Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 авто
15:38 08.10.2025 (обновлено: 15:39 08.10.2025)
Теракт, где погиб генерал Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 авто
Теракт, где погиб генерал Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 авто

Почти 30 квартир. СК рассказал об ущербе теракта, при котором погиб Кириллов

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"В результате... причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян. Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Следствие против причастных к убийству генерала Кириллова продолжается
Вчера, 15:32
 
ПроисшествияИгорь КирилловВойска РХБЗГенеральная прокуратура РФ
 
 
