Теракт, где погиб генерал Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 авто

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Теракт, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, причинил ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"В результате... причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Рамазан Падиев и Батухан Точиев арендовали комнату в хостеле для Ахмаджона Курбонова и получали для него деньги от куратора. Также обвиняемыми по делу проходят Андрей Гедзик и Роберт Сафарян. Росфинмониторинг внес всех фигурантов в перечень террористов и экстремистов.