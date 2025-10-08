Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
14:56 08.10.2025
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.10.2025
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве

Мишустин: прогноз урожая по зерновым культурам даже лучше, чем в прошлом году

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прогноз по урожаю зерновых и масличных культур, сахарной свеклы и картофеля в России находится на уровне прошлого года и даже лучше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Прогноз по целому ряду культур – по зерновым, по масличным, по сахарной свекле, по картофелю – на уровне прошлого года, даже лучше. Причем есть положительная динамика и по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".
Он подчеркнул, что итоги деятельности агропромышленного комплекса за 2025 год пока предварительные и будут окончательно подведены после того, как завершится уборочная кампания.
Мишустин также особо отметил результаты сферы животноводства. "Прирост и по мясу, и по молоку - и так уже не первый год... Увеличивается и усложняется переработка рыбной продукции. Продолжают последовательно расти объемы товарной аквакультуры. Планируется строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятий", - добавил премьер-министр.
Уборка на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерновых, заявил сенатор
23 июля, 14:45
 
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
