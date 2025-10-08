Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прогноз по урожаю зерновых и масличных культур, сахарной свеклы и картофеля в России находится на уровне прошлого года и даже лучше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Прогноз по целому ряду культур – по зерновым, по масличным, по сахарной свекле, по картофелю – на уровне прошлого года, даже лучше. Причем есть положительная динамика и по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений", - сказал Мишустин , выступая на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".

Он подчеркнул, что итоги деятельности агропромышленного комплекса за 2025 год пока предварительные и будут окончательно подведены после того, как завершится уборочная кампания.