Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прогноз по урожаю зерновых и масличных культур, сахарной свеклы и картофеля в России находится на уровне прошлого года и даже лучше, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Прогноз по целому ряду культур – по зерновым, по масличным, по сахарной свекле, по картофелю – на уровне прошлого года, даже лучше. Причем есть положительная динамика и по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений", - сказал Мишустин
, выступая на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".
Он подчеркнул, что итоги деятельности агропромышленного комплекса за 2025 год пока предварительные и будут окончательно подведены после того, как завершится уборочная кампания.
Мишустин также особо отметил результаты сферы животноводства. "Прирост и по мясу, и по молоку - и так уже не первый год... Увеличивается и усложняется переработка рыбной продукции. Продолжают последовательно расти объемы товарной аквакультуры. Планируется строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятий", - добавил премьер-министр.