14:42 08.10.2025 (обновлено: 14:43 08.10.2025)
Глава ВСС предложил ввести страхование ответственности ИИ
технологии, россия, евгений уфимцев, осаго, общество
Технологии, Россия, Евгений Уфимцев, ОСАГО, Общество
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев
Президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предложил ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта, при этом в ряде секторов сделать его обязательным.
"Сейчас у нас есть гражданская ответственность, есть профессиональная ответственность, но робото-ответственность или ответственность искусственного интеллекта - такого понятия нет. А его уже пора вводить", - сказал Уфимцев на форуме инновационных финансовых технологий Банка России
"Я хочу сказать, что по отдельным направлениям, конечно, оно должно быть обязательным", - добавил он.
Глава ВСС отметил, что во многих секторах стремительно растет использование роботизированной техники под управлением искусственного интеллекта.
"Не дай бог, этот экскаватор, или какой-нибудь комбайн уедет с площадки, потому что это искусственный интеллект, и у него что-то произошло, и он пошел крушить все подряд. Поэтому здесь страхование должно быть обязательно для любого движущегося, плавающего, летающего или как автомобиль ездящего", - сказал Уфимцев.
"Мне кажется, одна из задач государства - надо делать это как можно быстрее", - добавил глава ВСС.
Он отметил, что сейчас уже есть инициативы по страхованию ответственности беспилотных транспортных средств в рамках закона об ОСАГО. Но страховщики ожидают, что тема получит более широкий охват.
"Мы сказали более широко - что это вообще искусственный интеллект, по нему нужно принять решение", - заявил глава ВСС.
