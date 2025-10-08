Глава ВСС предложил ввести страхование ответственности ИИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предложил ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта, при этом в ряде секторов сделать его обязательным.

"Сейчас у нас есть гражданская ответственность, есть профессиональная ответственность, но робото-ответственность или ответственность искусственного интеллекта - такого понятия нет. А его уже пора вводить", - сказал Уфимцев на форуме инновационных финансовых технологий Банка России

"Я хочу сказать, что по отдельным направлениям, конечно, оно должно быть обязательным", - добавил он.

Глава ВСС отметил, что во многих секторах стремительно растет использование роботизированной техники под управлением искусственного интеллекта.

"Не дай бог, этот экскаватор, или какой-нибудь комбайн уедет с площадки, потому что это искусственный интеллект, и у него что-то произошло, и он пошел крушить все подряд. Поэтому здесь страхование должно быть обязательно для любого движущегося, плавающего, летающего или как автомобиль ездящего", - сказал Уфимцев.

"Мне кажется, одна из задач государства - надо делать это как можно быстрее", - добавил глава ВСС.

Он отметил, что сейчас уже есть инициативы по страхованию ответственности беспилотных транспортных средств в рамках зако на об ОСАГО. Но страховщики ожидают, что тема получит более широкий охват.