Рейтинг@Mail.ru
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047065396.html
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт - РИА Новости, 08.10.2025
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
Арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника и альтернативу США, предстоящий российско-арабский саммит может привести к укреплению... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:36:00+03:00
2025-10-08T14:36:00+03:00
в мире
россия
сша
каир (город)
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20250930/otnosheniya-2045370935.html
россия
сша
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, каир (город), лига арабских государств
В мире, Россия, США, Каир (город), Лига арабских государств
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт

Умран: арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника и альтернативу США, предстоящий российско-арабский саммит может привести к укреплению отношений, заявил РИА Новости египетский политолог, преподаватель Университета Суэц Хейсам Умран.
"Я думаю, что предстоящий российско-арабский саммит пройдет в соответствии с ростом отношений между ними. Мы видели масштаб сближения в сферах экономики, политики и военного сотрудничества между Россией и рядом арабских стран, которые стали рассматривать Россию как стратегического союзника и в значительной степени как альтернативу США", - сказал Умран в кулуарах конференции "Россия и арабский мир", состоявшейся в Русском доме в Каире.
По мнению эксперта, Россия удовлетворяет интересы арабских стран в вопросах экономики и является для них подходящим экспортером вооружений.
"Я ожидаю, что этот саммит может привести к дальнейшему укреплению российско-арабских отношений", - отметил Умран, выразив при этом точку зрения, что не стоит ждать в ближайшее время какого-то качественного скачка в отношениях.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве 15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Эксперт оценил отношения России и арабских стран в условиях санкций
30 сентября, 14:26
 
В миреРоссияСШАКаир (город)Лига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала