Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт - РИА Новости, 08.10.2025
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
Арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника и альтернативу США, предстоящий российско-арабский саммит может привести к укреплению...
2025-10-08T14:36:00+03:00
2025-10-08T14:36:00+03:00
2025-10-08T14:36:00+03:00
Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт
Умран: арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника
КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника и альтернативу США, предстоящий российско-арабский саммит может привести к укреплению отношений, заявил РИА Новости египетский политолог, преподаватель Университета Суэц Хейсам Умран.
"Я думаю, что предстоящий российско-арабский саммит пройдет в соответствии с ростом отношений между ними. Мы видели масштаб сближения в сферах экономики, политики и военного сотрудничества между Россией
и рядом арабских стран, которые стали рассматривать Россию как стратегического союзника и в значительной степени как альтернативу США", - сказал Умран в кулуарах конференции "Россия и арабский мир", состоявшейся в Русском доме в Каире
.
По мнению эксперта, Россия удовлетворяет интересы арабских стран в вопросах экономики и является для них подходящим экспортером вооружений.
"Я ожидаю, что этот саммит может привести к дальнейшему укреплению российско-арабских отношений", - отметил Умран, выразив при этом точку зрения, что не стоит ждать в ближайшее время какого-то качественного скачка в отношениях.
Ранее президент России Владимир Путин
пригласил лидеров арабских государств на саммит, который пройдет в Москве
15 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что всем лидерам стран Лиги арабских государств
и генсеку панарабской организации были направлены послания от имени президента России для участия в первом российско-арабском саммите.