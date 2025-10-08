Арабские страны рассматривают Россию как альтернативу США, считает эксперт

КАИР, 8 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Арабские страны стали рассматривать Россию как стратегического союзника и альтернативу США, предстоящий российско-арабский саммит может привести к укреплению отношений, заявил РИА Новости египетский политолог, преподаватель Университета Суэц Хейсам Умран.

По мнению эксперта, Россия удовлетворяет интересы арабских стран в вопросах экономики и является для них подходящим экспортером вооружений.

"Я ожидаю, что этот саммит может привести к дальнейшему укреплению российско-арабских отношений", - отметил Умран, выразив при этом точку зрения, что не стоит ждать в ближайшее время какого-то качественного скачка в отношениях.