Мишустин вручил госнаграды за вклад в развитие сельского хозяйства

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды за вклад в развитие сельского хозяйства.
Церемония вручения прошла на полях агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.
В частности, медали "За труды по сельскому хозяйству" поручили: бухгалтер ООО "Энергия" (Ростовская область) Николай Белый; главный зоотехник-селекционер ООО "ОРСИС-АГРО" (Республика Татарстан) Любовь Ибатуллина; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО "Октябрьское" (Алтайский край) Максим Крузе.
Также медаль вручили трактористу-машинисту СПК "Белосток" (Томская область) Олегу Лобаненко; аппаратчику мукомольного производства АО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО" (Челябинская область) Евгению Онищенко; животноводу ООО "Агрофирма "Мухино" (Кировская область) Петру Ушакову; сортировщику яйца ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" (Челябинская область) Татьяне Цветковой.
Кроме того, Почетную грамоту президента РФ поручил замдиректора коллективного сельскохозяйственного предприятия "Хуторок" (Краснодарский край) Роман Климов.