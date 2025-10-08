Рейтинг@Mail.ru
14:34 08.10.2025 (обновлено: 14:54 08.10.2025)
Мишустин вручил госнаграды за вклад в развитие сельского хозяйства
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды за вклад в развитие сельского хозяйства.
Церемония вручения прошла на полях агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве.
В частности, медали "За труды по сельскому хозяйству" поручили: бухгалтер ООО "Энергия" (Ростовская область) Николай Белый; главный зоотехник-селекционер ООО "ОРСИС-АГРО" (Республика Татарстан) Любовь Ибатуллина; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ООО "Октябрьское" (Алтайский край) Максим Крузе.
Также медаль вручили трактористу-машинисту СПК "Белосток" (Томская область) Олегу Лобаненко; аппаратчику мукомольного производства АО "Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО" (Челябинская область) Евгению Онищенко; животноводу ООО "Агрофирма "Мухино" (Кировская область) Петру Ушакову; сортировщику яйца ООО "Магнитогорский птицеводческий комплекс" (Челябинская область) Татьяне Цветковой.
Кроме того, Почетную грамоту президента РФ поручил замдиректора коллективного сельскохозяйственного предприятия "Хуторок" (Краснодарский край) Роман Климов.
Мишустин отметил важность создания отечественного манипулятора для коров
ЭкономикаРоссияЧелябинская областьМоскваМихаил Мишустин
 
 
