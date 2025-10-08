Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, из-за Братиславы их обсуждение может затянуться до конца месяца, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.