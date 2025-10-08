Рейтинг@Mail.ru
Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
08:59 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2046986431.html
Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ
Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ
Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, из-за Братиславы их обсуждение может затянуться до конца месяца,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:59:00+03:00
2025-10-08T08:59:00+03:00
Принятие новых санкций против России может затянуться, пишут СМИ

EUO: принятие новых санкций против РФ может затянуться из-за Словакии и Венгрии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Венгрия и Словакия могут затормозить принятие нового пакета санкций Евросоюза против России, из-за Братиславы их обсуждение может затянуться до конца месяца, сообщает издание EUObserver со ссылкой на дипломатов ЕС.
Как отмечают дипломаты, действия Венгрии и Словакии могут привести к отсрочке принятия новых ограничений. По данным издания, у Будапешта вызвали нарекания некоторые положения нового пакета санкций. Братислава в свою очередь выступала против любых новых антироссийских санкций. Однако, уточняют дипломаты, Словакия тем самым надеется добиться оговорок в рамках запланированного Брюсселем отказа от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
01:08
"(Премьер Словакии Роберт Фицо - ред.) может дотянуть их (разговоры о санкциях против РФ - ред.) до саммита (лидеров ЕС, намеченного на 23-24 октября - ред.)", - приводит EUObserver слова одного из дипломатов.
Впрочем, подчеркивает собеседник издания, Фицо ранее уже отказывался от угроз наложить вето на санкции после получения от Брюсселя желаемых уступок.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине
08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
