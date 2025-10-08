Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 08.10.2025 (обновлено: 23:38 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossija-2047166322.html
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов - РИА Новости, 08.10.2025
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов
Делегация "Росатома" во главе с замгендиректора Николаем Спасским в среду посетила Тегеран с визитом, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:25:00+03:00
2025-10-08T23:38:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789569_0:139:2968:1808_1920x0_80_0_0_95cca07b358d85cd3230e14ba6227715.jpg
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029190138.html
иран
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b676ebbffec64013c64966249e42d35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов

Делегация «Росатома» обсудила с Ираном строительство ядерных реакторов

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 8 окт – РИА Новости. Делегация "Росатома" во главе с замгендиректора Николаем Спасским в среду посетила Тегеран с визитом, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном в строительстве ядерных реакторов, следует из заявления Организации по атомной энергии Ирана.
"Делегация от РФ во главе с замгендиректора "Росатома" Николаем Спасским посетила сегодня Тегеран, где провела содержательные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана по ряду вопросов, касающихся ядерной энергетики, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства реакторов мощностью в одну тысячу 250 МВт энергии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ.
Иранское атомное ведомство отметило, что визит состоялся после того, как Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган. Договоренность была подписана представителями "Росатом энергетические проекты" и компании "Иран Хормоз". Каждый энергоблок будет обладать мощностью около 1255 МВт, а все четыре блока в целом - 5020 МВт.
Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году.
Власти Ирана ранее говорили о планах создать АЭС "Иран Хормоз", состоящую из четырех блоков общей мощностью порядка 5 тысяч МВт, на юге страны. Старт реализации проекта был дан в феврале 2024 года. Сейчас же, как заявлял вице-президент Ирана и глава ОАЭИ Мохаммад Эслами, Тегеран планирует перейти к этапу проектирования и оснащения проекта.
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.
Сергей Лавров и Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров отметил важность решения кризиса вокруг ИЯП дипломатией
15 июля, 11:12
 
В миреИранТегеран (город)РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала