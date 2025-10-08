Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов

ТЕГЕРАН, 8 окт – РИА Новости. Делегация "Росатома" во главе с замгендиректора Николаем Спасским в среду посетила Тегеран с визитом, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном в строительстве ядерных реакторов, следует из заявления Организации по атомной энергии Ирана.

"Делегация от РФ во главе с замгендиректора " Росатома " Николаем Спасским посетила сегодня Тегеран , где провела содержательные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана по ряду вопросов, касающихся ядерной энергетики, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства реакторов мощностью в одну тысячу 250 МВт энергии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ.

Иранское атомное ведомство отметило, что визит состоялся после того, как Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган. Договоренность была подписана представителями "Росатом энергетические проекты" и компании "Иран Хормоз". Каждый энергоблок будет обладать мощностью около 1255 МВт, а все четыре блока в целом - 5020 МВт.

Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году.

Власти Ирана ранее говорили о планах создать АЭС "Иран Хормоз", состоящую из четырех блоков общей мощностью порядка 5 тысяч МВт, на юге страны. Старт реализации проекта был дан в феврале 2024 года. Сейчас же, как заявлял вице-президент Ирана и глава ОАЭИ Мохаммад Эслами, Тегеран планирует перейти к этапу проектирования и оснащения проекта.