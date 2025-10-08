https://ria.ru/20251008/rossija-2047166322.html
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов
Россия и Иран обсудили сотрудничество в строительстве ядерных реакторов
ТЕГЕРАН, 8 окт – РИА Новости. Делегация "Росатома" во главе с замгендиректора Николаем Спасским в среду посетила Тегеран с визитом, где обсудила развитие сотрудничества с Ираном в строительстве ядерных реакторов, следует из заявления Организации по атомной энергии Ирана.
"Делегация от РФ
во главе с замгендиректора "Росатома
" Николаем Спасским посетила сегодня Тегеран
, где провела содержательные переговоры с представителями Организации по атомной энергии Ирана
по ряду вопросов, касающихся ядерной энергетики, включая развитие сотрудничества в области реакторов малой мощности и строительства реакторов мощностью в одну тысячу 250 МВт энергии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ.
Иранское атомное ведомство отметило, что визит состоялся после того, как Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех энергоблоков стоимостью 25 миллиардов долларов в южной иранской провинции Хормозган. Договоренность была подписана представителями "Росатом энергетические проекты" и компании "Иран Хормоз". Каждый энергоблок будет обладать мощностью около 1255 МВт, а все четыре блока в целом - 5020 МВт.
Иранская сторона выразила надежду, что первый энергоблок новой АЭС с участием РФ заработает к 2031 году.
Власти Ирана ранее говорили о планах создать АЭС "Иран Хормоз", состоящую из четырех блоков общей мощностью порядка 5 тысяч МВт, на юге страны. Старт реализации проекта был дан в феврале 2024 года. Сейчас же, как заявлял вице-президент Ирана и глава ОАЭИ Мохаммад Эслами, Тегеран планирует перейти к этапу проектирования и оснащения проекта.
Кроме того, Россия и Иран в конце сентября подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сооружении АЭС малой мощности в Иране.