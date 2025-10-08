Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия надеется на создание в Сирии эффективной госсистемы - РИА Новости, 08.10.2025
17:50 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossija-2047112269.html
Захарова: Россия надеется на создание в Сирии эффективной госсистемы
Захарова: Россия надеется на создание в Сирии эффективной госсистемы
в мире, сирия, москва, россия, мария захарова, ахмед аш-шараа
© РИА Новости / Максим Блинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва надеется, что формирование нового парламента в Сирии станет шагом на пути к построению в стране эффективной государственной системы, которая отвечает чаяниям народа, и укреплению стабильности в республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем состоявшиеся выборы как значительное событие в рамках усилий сирийского руководства по налаживанию работы государственных институтов и укреплению стабильности в стране. И мы надеемся, что формирование парламента станет важным шагом на пути к построению в Сирии эффективной, устойчивой государственной системы, которая отвечает чаяниям сирийского народа", - заявила Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва рассчитывает также, что новый созыв Народного совета Сирии будет иметь представительный характер, а его деятельность создаст условия для обеспечения национального согласия и защиты прав и интересов всех граждан страны вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности.
Высшая избирательная комиссия Сирии ранее объявила имена кандидатов, вошедших в состав Народного совета по итогам голосования в 11 сирийских провинциях на первых парламентских выборах после смены власти в Дамаске 8 декабря 2024 года. В то же время выборы были отложены в таких провинциях, как Ракка, Эль-Хасаке и Сувейда в связи с нестабильной ситуацией с безопасностью.
В непрямых парламентских выборах приняли участие 7 тысяч избирателей в составе избирательных коллегий, сформированных в сирийских провинциях. Они проголосовали за избрание двух третей состава Народного совета (140 мест из 210). Остальные 70 мест должны быть назначены указом сирийского президента на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
За места в парламенте боролись 1578 кандидатов, из которых только 14% составляли женщины, согласно данным Высшей избирательной комиссии. Всего в состав народного совета Сирии вошли шесть женщин.
Срок полномочий Народного совета составляет 30 месяцев с возможностью продления. Этот период входит в четырехлетнюю переходную фазу, которая может быть продлена еще на один год.
На Совет возлагаются функции по внесению и утверждению законов, изменению или отмене предыдущих, ратификации международных соглашений, утверждению государственного бюджета и объявлению амнистии.
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сирия и курды договорились о прекращении огня
7 октября, 14:19
 
В миреСирияМоскваРоссияМария ЗахароваАхмед аш-Шараа
 
 
