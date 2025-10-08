Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме допустили возврат к рассмотрению соглашения с США по плутонию
14:51 08.10.2025
В Госдуме допустили возврат к рассмотрению соглашения с США по плутонию
сша
россия
вячеслав никонов
вячеслав володин
госдума рф
в мире
сша, россия, вячеслав никонов, вячеслав володин, госдума рф, в мире
США, Россия, Вячеслав Никонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Если США "будут себя хорошо вести", Россия может вернуться к рассмотрению соглашения об оружейном плутонии, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Госдума в среду приняла закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области. В июле правительство РФ внесло данную инициативу в Госдуму.
"Президент (РФ Владимир - ред.) Путин предложил продлить действие договора СНВ-3 еще на год, его действие истекает в следующем (2026 - ред.) году. Президент (США Дональд - ред.) Трамп позавчера заявил, что это интересная идея, так что, возможно, какой-то диалог по контролю за вооружениями возобновится. Ну, будут себя хорошо вести, можем тогда вернуться к рассмотрению этого соглашения о судьбе оружейного плутония", - сказал Никонов на пленарном заседании.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение о денонсации соглашения с США об утилизации плутония принимается исключительно в интересах РФ, его надо было расторгнуть давно.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Володин прокомментировал решение о денонсации соглашения по плутонию
Вчера, 13:12
 
