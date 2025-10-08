В Молдавии назвали Россию угрозой национальной безопасности

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Россия названа угрозой национальной безопасности Молдавии в военной стратегии на ближайшие 10 лет, при том что Москва неоднократно делала заявления о том, что не собирается никому угрожать.
Ранее в среду молдавское правительство утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии.
В то же время в документе указано, что возможное расширение территорий под контролем России в ходе ее операции против Украины "представляет собой серьезную прямую угрозу безопасности и государственности Республики Молдова". Также утверждается, что вероятное "создание сухопутного коридора к границам страны может привести к дополнительному политическому и территориальному давлению на Республику Молдова". "Игнорирование выявленных военных угроз и рисков, а также отсутствие адекватных мер по укреплению системы обороны Республики Молдова путем развития и поддержания военного потенциала вооруженных сил, будет иметь серьезные последствия не только для безопасности страны, но и для безопасности и благополучия ее граждан", - заявлено в стратегии.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. При этом власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле констатировали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.