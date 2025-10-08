Рейтинг@Mail.ru
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:39 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/robot-2047079468.html
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2025
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье
Почти 10 миллионов звонков обработал голосовой робот Светлана в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:39:00+03:00
2025-10-08T15:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
роботы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47bb0a84d6d1ee4ac87b32d6ba58315c.jpg
https://ria.ru/20251008/zdorove-2047045336.html
https://ria.ru/20251007/puteprovod--2046887462.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965139764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8eba5582b11b3327563039faa00090d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), роботы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Роботы
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье

Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье в этом году

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Почти 10 миллионов звонков обработал голосовой робот Светлана в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Этот помощник на основе искусственного интеллекта выполняет задачи по вызову врача на дом, записи на прием к специалисту, а также отмене или переносу визита. Кроме входящих звонков, система совершает исходящие вызовы для напоминания о записи к врачу, необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства, а также проводит опросы после визита в ДКЦ имени Л. М. Рошаля.
Врачи обсуждают анализы пациента - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Почти 3,9 миллиона жителей Московской области проверили здоровье
Вчера, 13:00
"Робот Светлана помогает пациентам Московской области решать основные вопросы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По словам главы ведомства, функционал робота расширяется, теперь он помогает записываться на телемедицинские консультации и к узкопрофильным специалистам. В сложных случаях робот переводит звонок на оператора.
Одновременно Светлана может обрабатывать до 600 звонков. Для записи к врачу также доступны региональный портал госуслуг "Здоровье", инфоматы в поликлиниках и чат-бот Денис в телеграме.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путепровод откроют в Пушкинском округе Подмосковья в ноябре
7 октября, 17:00
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Роботы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала