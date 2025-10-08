Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Почти 10 миллионов звонков обработал голосовой робот Светлана в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Этот помощник на основе искусственного интеллекта выполняет задачи по вызову врача на дом, записи на прием к специалисту, а также отмене или переносу визита. Кроме входящих звонков, система совершает исходящие вызовы для напоминания о записи к врачу, необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства, а также проводит опросы после визита в ДКЦ имени Л. М. Рошаля.

"Робот Светлана помогает пациентам Московской области решать основные вопросы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

По словам главы ведомства, функционал робота расширяется, теперь он помогает записываться на телемедицинские консультации и к узкопрофильным специалистам. В сложных случаях робот переводит звонок на оператора.