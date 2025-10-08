https://ria.ru/20251008/robot-2047079468.html
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2025
Почти 10 миллионов звонков обработала робот Светлана в Подмосковье
08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Почти 10 миллионов звонков обработал голосовой робот Светлана в Подмосковье с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Этот помощник на основе искусственного интеллекта выполняет задачи по вызову врача на дом, записи на прием к специалисту, а также отмене или переносу визита. Кроме входящих звонков, система совершает исходящие вызовы для напоминания о записи к врачу, необходимости продлить электронный рецепт на льготные лекарства, а также проводит опросы после визита в ДКЦ имени Л. М. Рошаля.
"Робот Светлана помогает пациентам Московской области решать основные вопросы", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
По словам главы ведомства, функционал робота расширяется, теперь он помогает записываться на телемедицинские консультации и к узкопрофильным специалистам. В сложных случаях робот переводит звонок на оператора.
Одновременно Светлана может обрабатывать до 600 звонков. Для записи к врачу также доступны региональный портал госуслуг "Здоровье", инфоматы в поликлиниках и чат-бот Денис в телеграме.