Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17
11:52 08.10.2025
Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17
Сбербанк продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2025
россия, международная организация гражданской авиации, сбербанк россии, сша, оон, нидерланды
Россия, Международная организация гражданской авиации, Сбербанк России, США, ООН, Нидерланды
Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17

Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу о крушении Boeing

На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Верховный суд США в понедельник отклонил апелляцию Сбербанка, оставив без изменений постановление о том, что он должен быть привлечен к ответственности по искам семей жертв крушения Boeing в 2014 году, сообщил юридический портал Law360 со ссылкой на решение суда.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Суд ООН подтвердил, что Россия подала иск на решение ИКАО по MH17
19 сентября, 21:46
"Решение Верховного суда США завершило этап многолетнего юрисдикционного спора, в рамках которого меры по обжалованию исчерпаны. Теперь ожидается рассмотрение спора по существу судом первой инстанции, и Сбер продолжит и далее отстаивать свои интересы по данному делу", - заявил Сбер.
В сообщении на сайте Law360 указывается, что "Верховный суд США отказался отменять прецедентное решение Апелляционного суда второго округа, постановившего, что Сбербанк России должен быть привлечен к ответственности по иску о борьбе с терроризмом в связи со сбитым в 2014 году коммерческим авиалайнером над восточной Украиной, отклонив довод банка о том, что он имеет право на суверенный иммунитет".
Ранее МИД РФ сообщал, что Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга" рейса MH17.
В мае кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.
МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского "Боинга". В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.
Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
 
Россия Международная организация гражданской авиации Сбербанк России США ООН Нидерланды
 
 
