Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Решение Верховного суда США завершило этап многолетнего юрисдикционного спора, в рамках которого меры по обжалованию исчерпаны. Теперь ожидается рассмотрение спора по существу судом первой инстанции, и Сбер продолжит и далее отстаивать свои интересы по данному делу", - заявил Сбер.
В сообщении на сайте Law360 указывается, что "Верховный суд США отказался отменять прецедентное решение Апелляционного суда второго округа, постановившего, что Сбербанк России должен быть привлечен к ответственности по иску о борьбе с терроризмом в связи со сбитым в 2014 году коммерческим авиалайнером над восточной Украиной, отклонив довод банка о том, что он имеет право на суверенный иммунитет".
В мае кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.
МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского "Боинга". В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.
Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
