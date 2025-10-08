Сбер продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу рейса MH17

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбербанк продолжит отстаивать свои интересы в суде США по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Верховный суд США в понедельник отклонил апелляцию Сбербанка , оставив без изменений постановление о том, что он должен быть привлечен к ответственности по искам семей жертв крушения Boeing в 2014 году, сообщил юридический портал Law360 со ссылкой на решение суда.

"Решение Верховного суда США завершило этап многолетнего юрисдикционного спора, в рамках которого меры по обжалованию исчерпаны. Теперь ожидается рассмотрение спора по существу судом первой инстанции, и Сбер продолжит и далее отстаивать свои интересы по данному делу", - заявил Сбер.

В сообщении на сайте Law360 указывается, что "Верховный суд США отказался отменять прецедентное решение Апелляционного суда второго округа, постановившего, что Сбербанк России должен быть привлечен к ответственности по иску о борьбе с терроризмом в связи со сбитым в 2014 году коммерческим авиалайнером над восточной Украиной , отклонив довод банка о том, что он имеет право на суверенный иммунитет".

Ранее МИД РФ сообщал, что Россия обжаловала в международном суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации ( ИКАО ) о якобы причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга" рейса MH17.

В мае кабмин Нидерландов заявил, что совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях родственникам погибших. Нидерланды и Австралия в этой связи обратились к Совету ИКАО с просьбой обязать Россию вступить с ними в переговоры.

МИД РФ в ответ подтвердил свою принципиальную позицию о непричастности России к крушению малайзийского "Боинга". В министерстве отметили, что Россия не раз предлагала ИКАО провести независимое расследование авиакатастрофы, однако организация отказалась от этого по политическим мотивам. В Москве подчеркнули, что не станут признавать решение Совета ИКАО, оно нелегитимно и противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Совет ИКАО не является независимым, организация проигнорировала присутствие в районе крушения МН17 украинских ЗРК "Бук", заявил российский МИД.

Ранее Россия прекратила свое участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17, рассматриваемом советом ИКАО, но заявляла, что остается открытой для выяснения причин авиакатастрофы в рамках резолюции СБ ООН.