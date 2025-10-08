https://ria.ru/20251008/reys-2046998200.html
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью - РИА Новости, 08.10.2025
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил перевозчик.
Ранее в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что вылет рейса авиакомпании Azur Air
из Екатеринбурга
в Анталью
задерживается по техническим причинам.
"Авиакомпания Azur Аir вынуждена перенести рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна", - сообщила компания.
Там уточнили, что с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице.
"О времени вылета из Екатеринбурга в Анталью авиакомпания сообщит дополнительно", - уточнили в перевозчике.