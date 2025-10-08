Рейтинг@Mail.ru
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью - РИА Новости, 08.10.2025
10:15 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/reys-2046998200.html
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью - РИА Новости, 08.10.2025
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью
Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил... РИА Новости, 08.10.2025
екатеринбург, azur air, анталья (провинция), происшествия
Екатеринбург, Azur Air, Анталья (провинция), Происшествия
Azur Air назвала причину задержки рейса из Екатеринбурга в Анталью

Azur Air перенесла рейс из Екатеринбурга в Анталью для техпроверки самолета

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air перенесла время вылета рейса по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки самолета, сообщил перевозчик.
Ранее в среду пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
08:54
"Авиакомпания Azur Аir вынуждена перенести рейс ZF-1041 по маршруту Екатеринбург - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна", - сообщила компания.
Там уточнили, что с пассажирами сейчас работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице.
"О времени вылета из Екатеринбурга в Анталью авиакомпания сообщит дополнительно", - уточнили в перевозчике.
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию
09:58
 
ЕкатеринбургAzur AirАнталья (провинция)Происшествия
 
 
