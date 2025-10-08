РЭЦ организует национальную экспозицию на "Иннопром. Саудовская Аравия"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организует национальную экспозицию отечественных производителей под брендом "Сделано в России" на первой международной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", которая пройдет с 8 по 10 февраля 2026 года, подать заявку на участие можно до 17 октября на платформе "Мой экспорт", сообщает центр.

"Иннопром - международная промышленная выставка, объединяющая на своей площадке производителей и байеров со всего мира. Это глобальная платформа для демонстрации передовых технологий, возможность выйти на международный рынок, а также эффективная b2b-площадка для результативного нетворкинга. Иннопром в Саудовской Аравии пройдет впервые и станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества России и Королевства, а также в продвижении российского промышленного экспорта на Ближний Восток", - говорится в сообщении.

Российские промышленные предприятия могут получить поддержку РЭЦ и принять участие в выставке в составе национальной экспозиции Made in Russia. Приглашаются компании, развивающие экспорт или планирующие начать поставки продукции машиностроения, металлургии и производства материалов, промышленной автоматизации и IT, технологий для городов и энергетики, транспортных технологий.

Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров, организует переговоры и обеспечивает сопровождение участников на площадке.

Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 17 октября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".