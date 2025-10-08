РЭЦ организует национальную экспозицию на "Иннопром. Саудовская Аравия"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организует национальную экспозицию отечественных производителей под брендом "Сделано в России" на первой международной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", которая пройдет с 8 по 10 февраля 2026 года, подать заявку на участие можно до 17 октября на платформе "Мой экспорт", сообщает центр.
"Иннопром - международная промышленная выставка, объединяющая на своей площадке производителей и байеров со всего мира. Это глобальная платформа для демонстрации передовых технологий, возможность выйти на международный рынок, а также эффективная b2b-площадка для результативного нетворкинга. Иннопром в Саудовской Аравии пройдет впервые и станет важным шагом в укреплении экономического сотрудничества России и Королевства, а также в продвижении российского промышленного экспорта на Ближний Восток", - говорится в сообщении.
Российские промышленные предприятия могут получить поддержку РЭЦ и принять участие в выставке в составе национальной экспозиции Made in Russia. Приглашаются компании, развивающие экспорт или планирующие начать поставки продукции машиностроения, металлургии и производства материалов, промышленной автоматизации и IT, технологий для городов и энергетики, транспортных технологий.
Участие в коллективных экспозициях "Сделано в России" на международных выставках - одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки экспортеров. РЭЦ софинансирует часть затрат компаний, организует коллективный стенд, ищет потенциальных партнеров, организует переговоры и обеспечивает сопровождение участников на площадке.
Заинтересованные компании могут подать заявку на участие в выставке при поддержке РЭЦ до 17 октября через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, Росэксимбанк и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
РЭЦ рассказал, как обеспечить безопасность расчетов при экспорте
3 октября, 15:11