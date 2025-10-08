Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Знакомые рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) заявили о его госпитализации в Париже для привлечения внимания, передает Знакомые рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) заявили о его госпитализации в Париже для привлечения внимания, передает Telegram-канал Mash.

Ранее Mash сообщал, что "несчастный случай с музыкантом произошел прошлой ночью — артист получил тяжелые травмы и сейчас в критическом состоянии".

Оказалось, что музыкант упал с крыши дома в Париже во время съемок еще в марте. Он получил черепно-мозговую травму, сейчас с ним все в порядке.

"Информацию ... в сеть вбросили его знакомые — ради привлечения внимания к его увядающей персоне и для пиара нового альбома", — говорится в сообщении.

В декабре 2023 года рэпер оказался в центре скандала за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде.