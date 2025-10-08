Рейтинг@Mail.ru
Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ
22:26 08.10.2025 (обновлено: 23:07 08.10.2025)
Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ
Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ
Знакомые рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) заявили о его госпитализации в Париже для привлечения внимания, передает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 08.10.2025
Друзья участника "голой вечеринки" обманули фанатов, сообщили СМИ

Знакомая рэпера Vacío сообщила о его госпитализации в Париже. Подробности

© Фото : соцсети музыкантаРэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев)
Рэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев) - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : соцсети музыканта
Рэп-исполнитель Vacio (Николай Васильев). Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Знакомые рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) заявили о его госпитализации в Париже для привлечения внимания, передает Telegram-канал Mash.
Ранее Mash сообщал, что "несчастный случай с музыкантом произошел прошлой ночью — артист получил тяжелые травмы и сейчас в критическом состоянии".
Певец Macan (Андрей Косолапов) - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Рэпер Macan отправится на срочную службу
6 октября, 20:19
Оказалось, что музыкант упал с крыши дома в Париже во время съемок еще в марте. Он получил черепно-мозговую травму, сейчас с ним все в порядке.
"Информацию ... в сеть вбросили его знакомые — ради привлечения внимания к его увядающей персоне и для пиара нового альбома", — говорится в сообщении.
В декабре 2023 года рэпер оказался в центре скандала за участие в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде.
Организатором вечеринки в московском клубе "Мутабор" была блогер Анастасия Ивлеева. Действо вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и другие звездные участники вечеринки публично принесли извинения, клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста на 25 суток и штраф на 200 тысяя рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Суд приговорил рэпера Diddy к 50 месяцам тюрьмы
3 октября, 23:47
 
