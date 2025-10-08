Благоустроить "центры силы": как студенты могут изменить облик регионов РФ

Российские студенты-архитекторы могут представить свои идеи по благоустройству городских пространств и воплотить их в жизнь, а также перенять опыт лучших специалистов страны. Заявки на участие в Национальном студенческом конкурсе "Благоустрой!" принимаются на сайте благо-устрой.рф до 30 октября по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Подробнее о том, что ждет участников во втором сезоне архитектурного смотра и какие проекты уже изменили облик городов, читайте в материале РИА Новости.
База для преображения территорий
"Привлечение молодых специалистов в строительную отрасль – это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу "Благоустрой!" начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов. Стоит отметить, что текущий конкурс проводится в поддержку национального проекта "Инфраструктура для жизни", который в 2025 году пришел на смену национальному проекту "Жилье и городская среда". В рамках проекта по всей стране уже благоустроено более 77 тысяч территорий, из них 35 тысяч – общественные территории и 42 тысячи – дворовые", – отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Он добавил, что отобрано 1609 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 934 проекта уже реализовано. До 2030 года по программе нацпроекта в России будет благоустроено не менее 30 тысяч общественных территорий и 1635 проектов-победителей конкурса.
Кстати, одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов в этом году стал проект по благоустройству набережной Азовского моря в Новоазовске. Он разработан студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.
© Фото : Минстрой РоссииПобедители Всероссийского конкурса малых городов
© Фото : Минстрой России
Победители Всероссийского конкурса малых городов
От проекта – к реализации
Сначала проект по благоустройству набережной победил в конкурсе "Благоустрой!", а затем — на всероссийском смотре. В 2026 году идея будет реализована за счет федерального бюджета — на эти цели потратят 71,6 миллиона рублей.
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Защита проекта на конкурсе "Благоустрой!"
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Защита проекта на конкурсе "Благоустрой!"
"С начала апреля по конец мая мы готовили заявку и дорабатывали проект, а после передали его местной администрации, и заявка пошла дальше. В итоге наш проект выиграл федеральный грант. Нас переполняют эмоции! Конкурс "Благоустрой" дал нам уникальный опыт и открыл возможность для реализации идей", – рассказала участница команды Мария Панова.
Яркий пример уже реализованного по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – преображение сквера в Полярных Зорях Мурманской области. Раньше на этом месте была дорожка из бетонных плит советских времен и строительный мусор, заросший травой. Теперь же благоустроенный сквер стал местной достопримечательностью.
В августе 2025 года финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции, организованной "Росатомом", посетили обновленный сквер в Полярных Зорях, который получил название "Северное сияние" и пообщались с главой города.
"Привлекает внимание большая световая инсталляция. В темное время суток, особенно в полярную ночь, свет от нее разливается над городом как северное сияние. Отсюда и название сквера", – рассказал глава города Максим Ченгаев.
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции посетили обновленный сквер в Полярных Зорях
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции посетили обновленный сквер в Полярных Зорях
Студенты изучили местный контекст, пообщались с жителями и администрацией, и представили идеи по созданию культурного кода города.
Это лишь отдельные примеры того, как меняется образ российских городов и уровень комфорта жителей за счет благоустройства среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который в 2025 году пришел на смену национальному проекту "Жилье и городская среда".
Конкурс "Благоустрой" дает студентам уникальную возможность еще со студенческой скамьи почувствовать себя урбанистом и предложить свои идеи по созданию инфраструктуры будущего.
Кстати, принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. Главное условие – участники должны обучаться в российских вузах по профильным направлениям архитектуры, градостроительства или урбанистики.
Благоустроить "центры силы"
Во втором сезоне участникам предложат разрабатывать проекты для опорных населенных пунктов. Задача — создать концепции, раскрывающие потенциал этих территорий и делающие их привлекательными для жизни.
Главный приз – 1 миллион рублей. По 300 тысяч рублей получат победители в каждой номинации по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Церемония награждения в рамках конкурса "Благоустрой!"
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Церемония награждения в рамках конкурса "Благоустрой!"
После регистрации для конкурсантов организуют два образовательных акселератора, где ведущие архитекторы и урбанисты России расскажут об особенностях разработки проектов для разных типов городских пространств.
Победители в каждой номинации пройдут очные или заочные стажировки в региональных отделениях организации "Городские реновации". На практике участники смогут доработать свои проекты совместно с региональной командой Минстроя для подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году.
"Перед студентами стоит интересная и важная задача – предложить концепции по благоустройству опорных населенных пунктов, раскрывающие потенциал территорий, делая их привлекательными для жизни, работы и отдыха", – рассказал РИА Новости директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин.
По его словам, сеть опорных населенных пунктов – это новые "центры силы", которые связывают территории, маршруты, экономику и людей. "Важно не просто обозначить такие точки на карте, а наполнить их функциями, сервисами и возможностями, чтобы они стали опорой для развития всей страны", – подчеркнул Панин.
В связи с этим три основные номинации конкурса посвящены опорным пунктам с населением до 50 тысяч человек, от 50 до 250 тысяч человек и от 250 тысяч до 500 тысяч человек, соответственно.
Минстрой подписал с регионами меморандумы о повышении качества среды
17 сентября, 17:38
Новые номинации
Во втором сезоне конкурса "Благоустрой!" появились новые номинации. Например, "Объекты придорожного сервиса" при поддержке Минтранса РФ. Участникам предстоит спроектировать зоны отдыха на магистралях в едином стиле, отражающем уникальность региона. Лучшие проекты направят на рассмотрение в Минэкономразвития РФ для развития автотуризма.
Сегодня многие путешествуют по России на автомобиле, открывая для себя страну и ее достопримечательности. И если в городах мы уже привыкли к удобным, функциональным общественным пространствам, то придорожная инфраструктура развита слабо. Именно эти "серые зоны" и нужно преображать, считает куратор Британской высшей школы дизайна, куратор образовательного акселератора и член экспертного совета конкурса "Благоустрой!", основатель Safarova(+)lab Гульнара Сафарова.
"Вы перемещаетесь от одной сетевой заправки к другой, не чувствуя самого путешествия, ведь айдентика региона никак не проявлена. Нам кажется чрезвычайно важным переосмыслить придорожные пространства – точки для отдыха, зоны торговли сувенирами и локальными товарами, смотровые площадки, чтобы увеличить поток туристов в самые удаленные регионы и выстроить имидж страны, путешествовать по которой удобно и красиво!" – отметила Сафарова в беседе с РИА Новости.
Специальную номинацию по благоустройству социально-образовательного объекта в этом году представляет Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт (МГТУ – МАСИ). Победителей ждет грант на обучение по программе повышения квалификации.
А в номинации "Архитектурный макет" от компании "Генпро" студентам нужно создать макет молодежного пространства будущего.
"Сохранение архитектурного макетирования в академической программе критически важно. Упустить макетирование – значит воспитать поколение архитекторов, блестяще владеющих цифровыми инструментами, но слабо чувствующих реальное пространство, масштаб, глубину и пластику форм", – уверен основатель архитектурной компании "Генпро" Даниил Катриченко.
Национальный конкурс "Благоустрой!" проводит АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минстроя России. Его цель – вовлечь молодежь в сферу градостроительства, сформировать кадровый резерв и библиотеку креативных решений для регионов. Напомним, что прием заявок на участие в конкурсе открыт на сайте благо-устрой.рф до 30 октября.
Новая жизнь старых мест. Все о благоустройстве Москвы в 2025 году
26 сентября, 14:13