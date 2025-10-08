Благоустроить "центры силы": как студенты могут изменить облик регионов РФ

Российские студенты-архитекторы могут представить свои идеи по благоустройству городских пространств и воплотить их в жизнь, а также перенять опыт лучших специалистов страны. Заявки на участие в Национальном студенческом конкурсе "Благоустрой!" принимаются на сайте благо-устрой.рф до 30 октября по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" . Подробнее о том, что ждет участников во втором сезоне архитектурного смотра и какие проекты уже изменили облик городов, читайте в материале РИА Новости.

База для преображения территорий

"Привлечение молодых специалистов в строительную отрасль – это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу "Благоустрой!" начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов. Стоит отметить, что текущий конкурс проводится в поддержку национального проекта "Инфраструктура для жизни", который в 2025 году пришел на смену национальному проекту "Жилье и городская среда". В рамках проекта по всей стране уже благоустроено более 77 тысяч территорий, из них 35 тысяч – общественные территории и 42 тысячи – дворовые", – отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он добавил, что отобрано 1609 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 934 проекта уже реализовано. До 2030 года по программе нацпроекта в России будет благоустроено не менее 30 тысяч общественных территорий и 1635 проектов-победителей конкурса.

Кстати, одним из победителей Всероссийского конкурса малых городов в этом году стал проект по благоустройству набережной Азовского моря в Новоазовске. Он разработан студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

© Фото : Минстрой России Победители Всероссийского конкурса малых городов © Фото : Минстрой России Победители Всероссийского конкурса малых городов

От проекта – к реализации

Сначала проект по благоустройству набережной победил в конкурсе "Благоустрой!" , а затем — на всероссийском смотре. В 2026 году идея будет реализована за счет федерального бюджета — на эти цели потратят 71,6 миллиона рублей.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Защита проекта на конкурсе "Благоустрой!" © Фото : АНО "Национальные приоритеты" Защита проекта на конкурсе "Благоустрой!"

"С начала апреля по конец мая мы готовили заявку и дорабатывали проект, а после передали его местной администрации, и заявка пошла дальше. В итоге наш проект выиграл федеральный грант. Нас переполняют эмоции! Конкурс "Благоустрой" дал нам уникальный опыт и открыл возможность для реализации идей", – рассказала участница команды Мария Панова.

Яркий пример уже реализованного по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – преображение сквера в Полярных Зорях Мурманской области. Раньше на этом месте была дорожка из бетонных плит советских времен и строительный мусор, заросший травой. Теперь же благоустроенный сквер стал местной достопримечательностью.

В августе 2025 года финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции, организованной "Росатомом", посетили обновленный сквер в Полярных Зорях, который получил название "Северное сияние" и пообщались с главой города.

"Привлекает внимание большая световая инсталляция. В темное время суток, особенно в полярную ночь, свет от нее разливается над городом как северное сияние. Отсюда и название сквера", – рассказал глава города Максим Ченгаев.

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции посетили обновленный сквер в Полярных Зорях © Фото : АНО "Национальные приоритеты" Финалисты конкурса "Благоустрой!" в ходе архитектурной экспедиции посетили обновленный сквер в Полярных Зорях

Студенты изучили местный контекст, пообщались с жителями и администрацией, и представили идеи по созданию культурного кода города.

Это лишь отдельные примеры того, как меняется образ российских городов и уровень комфорта жителей за счет благоустройства среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", который в 2025 году пришел на смену национальному проекту "Жилье и городская среда".

Конкурс "Благоустрой" дает студентам уникальную возможность еще со студенческой скамьи почувствовать себя урбанистом и предложить свои идеи по созданию инфраструктуры будущего.

Кстати, принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. Главное условие – участники должны обучаться в российских вузах по профильным направлениям архитектуры, градостроительства или урбанистики.

Благоустроить "центры силы"

Во втором сезоне участникам предложат разрабатывать проекты для опорных населенных пунктов. Задача — создать концепции, раскрывающие потенциал этих территорий и делающие их привлекательными для жизни.

Главный приз – 1 миллион рублей. По 300 тысяч рублей получат победители в каждой номинации по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

© Фото : АНО "Национальные приоритеты" Церемония награждения в рамках конкурса "Благоустрой!" © Фото : АНО "Национальные приоритеты" Церемония награждения в рамках конкурса "Благоустрой!"

После регистрации для конкурсантов организуют два образовательных акселератора, где ведущие архитекторы и урбанисты России расскажут об особенностях разработки проектов для разных типов городских пространств.

Победители в каждой номинации пройдут очные или заочные стажировки в региональных отделениях организации "Городские реновации". На практике участники смогут доработать свои проекты совместно с региональной командой Минстроя для подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2026 году.

"Перед студентами стоит интересная и важная задача – предложить концепции по благоустройству опорных населенных пунктов, раскрывающие потенциал территорий, делая их привлекательными для жизни, работы и отдыха", – рассказал РИА Новости директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Панин.

По его словам, сеть опорных населенных пунктов – это новые "центры силы", которые связывают территории, маршруты, экономику и людей. "Важно не просто обозначить такие точки на карте, а наполнить их функциями, сервисами и возможностями, чтобы они стали опорой для развития всей страны", – подчеркнул Панин.

В связи с этим три основные номинации конкурса посвящены опорным пунктам с населением до 50 тысяч человек, от 50 до 250 тысяч человек и от 250 тысяч до 500 тысяч человек, соответственно.

Новые номинации

Во втором сезоне конкурса "Благоустрой!" появились новые номинации. Например, "Объекты придорожного сервиса" при поддержке Минтранса РФ. Участникам предстоит спроектировать зоны отдыха на магистралях в едином стиле, отражающем уникальность региона. Лучшие проекты направят на рассмотрение в Минэкономразвития РФ для развития автотуризма.

Сегодня многие путешествуют по России на автомобиле, открывая для себя страну и ее достопримечательности. И если в городах мы уже привыкли к удобным, функциональным общественным пространствам, то придорожная инфраструктура развита слабо. Именно эти "серые зоны" и нужно преображать, считает куратор Британской высшей школы дизайна, куратор образовательного акселератора и член экспертного совета конкурса "Благоустрой!", основатель Safarova(+)lab Гульнара Сафарова.

"Вы перемещаетесь от одной сетевой заправки к другой, не чувствуя самого путешествия, ведь айдентика региона никак не проявлена. Нам кажется чрезвычайно важным переосмыслить придорожные пространства – точки для отдыха, зоны торговли сувенирами и локальными товарами, смотровые площадки, чтобы увеличить поток туристов в самые удаленные регионы и выстроить имидж страны, путешествовать по которой удобно и красиво!" – отметила Сафарова в беседе с РИА Новости.

Специальную номинацию по благоустройству социально-образовательного объекта в этом году представляет Московский гуманитарно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт (МГТУ – МАСИ). Победителей ждет грант на обучение по программе повышения квалификации.

А в номинации "Архитектурный макет" от компании "Генпро" студентам нужно создать макет молодежного пространства будущего.

"Сохранение архитектурного макетирования в академической программе критически важно. Упустить макетирование – значит воспитать поколение архитекторов, блестяще владеющих цифровыми инструментами, но слабо чувствующих реальное пространство, масштаб, глубину и пластику форм", – уверен основатель архитектурной компании "Генпро" Даниил Катриченко.