Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили - РИА Новости, 08.10.2025
11:10 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rassledovanie-2047006161.html
Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили
Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили - РИА Новости, 08.10.2025
Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили
Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:10:00+03:00
2025-10-08T11:10:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
юрий кузнецов
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945792302_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2269d6e7a0551393bc7c483fb1534751.jpg
https://ria.ru/20250627/sk-2025766517.html
https://ria.ru/20251001/minoborony-2045709265.html
россия
краснодарский край
происшествия, россия, краснодарский край, юрий кузнецов, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Юрий Кузнецов, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили

СК завершил расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны Кузнецова

© Фото : Минобороны РоссииЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Минобороны России
Юрий Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян – в даче взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ; часть 5 статьи 291 УК РФ)", - сказала Петренко.
По данным СК РФ, в 2021–2022 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае за способствование заключению государственных контрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя. Также установлено, что общая стоимость недвижимого имущества, переданного Кузнецову в качестве взятки, составляет более 80 миллионов рублей.
Отмечается, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации фигуранта уголовного дела обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах обвиняемого, общая сумма указанного имущества составляет более 260 миллионов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила официальный представитель СК РФ.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЮрий КузнецовСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
