Расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны завершили

Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов... РИА Новости, 08.10.2025
СК завершил расследование дела экс-главы управления кадров Минобороны Кузнецова
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Завершено расследование по делу бывшего главного кадровика министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках на 80 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления кадров министерства обороны РФ Юрия Кузнецова
и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, Мартиросян – в даче взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ; часть 5 статьи 291 УК РФ)", - сказала Петренко
.
По данным СК РФ, в 2021–2022 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от Мартиросяна в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае
за способствование заключению государственных контрактов и договоров на оказание услуг гостиницами предпринимателя. Также установлено, что общая стоимость недвижимого имущества, переданного Кузнецову в качестве взятки, составляет более 80 миллионов рублей.
Отмечается, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации фигуранта уголовного дела обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши, также арестованы средства на счетах обвиняемого, общая сумма указанного имущества составляет более 260 миллионов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - добавила официальный представитель СК РФ.