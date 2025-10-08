ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, обеспечив успешное продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка, сообщили в Минобороны РФ.

"В Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ , обеспечив прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, благодаря оперативной информации от воздушной разведки "Градом" были уничтожены до 10 боевиков ВСУ, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После огневого поражения российские подразделения заняли новые позиции без противодействия со стороны противника.

"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но главное - безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал командир боевой машины БМ-21 "Град" с позывным "Аксай".