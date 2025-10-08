https://ria.ru/20251008/raschet-2046973060.html
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, обеспечив успешное... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T05:07:00+03:00
2025-10-08T05:07:00+03:00
2025-10-08T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101137/36/1011373685_0:150:3374:2048_1920x0_80_0_0_11a6d80b43499d26af58c9374015d6ad.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101137/36/1011373685_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4b418b4f7976bd09a9d2a3fd0db08c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Расчет "Градов" обеспечил продвижение ВС России в Запорожской области
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, обеспечив успешное продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка, сообщили в Минобороны РФ.
"В Запорожской области
расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ
, обеспечив прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, благодаря оперативной информации от воздушной разведки "Градом" были уничтожены до 10 боевиков ВСУ, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После огневого поражения российские подразделения заняли новые позиции без противодействия со стороны противника.
"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но главное - безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал командир боевой машины БМ-21 "Град" с позывным "Аксай".
Успех операции был обеспечен эффективной работой разведки и четким взаимодействием между подразделениями группировки "Днепр", отметили в МО РФ
. Расчеты РСЗО "Град" успешно подавляют артиллерийские позиции, пункты управления и места базирования беспилотников ВСУ, внося весомый вклад в ослабление боевого потенциала украинских войск, добавили в российском военном ведомстве.