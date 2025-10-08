Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 08.10.2025
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, обеспечив успешное... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области

Расчет "Градов" обеспечил продвижение ВС России в Запорожской области

Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, обеспечив успешное продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка, сообщили в Минобороны РФ.
Запорожской области расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ, обеспечив прикрытие и поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, благодаря оперативной информации от воздушной разведки "Градом" были уничтожены до 10 боевиков ВСУ, станция РЭБ, пулеметные огневые точки и автомобиль противника. После огневого поражения российские подразделения заняли новые позиции без противодействия со стороны противника.
"Проводим артподготовку, огневые налеты на позиции противника для успешного продвижения, но главное - безопасного. Подавляем живую силу противника, огневые средства, орудия. Работаем на упреждение, чтобы наши войска беспрепятственно продвинулись", - рассказал командир боевой машины БМ-21 "Град" с позывным "Аксай".
Успех операции был обеспечен эффективной работой разведки и четким взаимодействием между подразделениями группировки "Днепр", отметили в МО РФ. Расчеты РСЗО "Град" успешно подавляют артиллерийские позиции, пункты управления и места базирования беспилотников ВСУ, внося весомый вклад в ослабление боевого потенциала украинских войск, добавили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
