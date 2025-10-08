Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk займут месяцы, пишет газета Возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk займут месяцы, пишет газета Telegraph

"Поставки ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву", — говорится в статье.

Так, Штаты могут передать это оружие киевским властям без разрешения на использование, чтобы повлиять на позицию России по переговорам. Однако быстро отправить ракеты Украине не получится, указывается в материале.

Что касается последнего заявления Дональда Трампа по этому вопросу, то оно было сделано в характерной для него "непрозрачной манере". А представитель Белого дома на запрос издания ответил, что администрации США нечего добавить к словам президента.

В понедельник Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Возможная передача Tomahawk Украине

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.

Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России , но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.