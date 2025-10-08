Рейтинг@Mail.ru
Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ
03:56 08.10.2025 (обновлено: 09:11 08.10.2025)
Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, кит келлог, владимир зеленский, международный дискуссионный клуб "валдай"
Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ

Telegraph: Украина может получить ракеты Tomahawk без права на их применение

© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin WolpertПогрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на подводную лодку класса "Лос-Анджелес" USS Springfield. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk займут месяцы, пишет газета Telegraph.
"Поставки ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 19:32
Так, Штаты могут передать это оружие киевским властям без разрешения на использование, чтобы повлиять на позицию России по переговорам. Однако быстро отправить ракеты Украине не получится, указывается в материале.
Что касается последнего заявления Дональда Трампа по этому вопросу, то оно было сделано в характерной для него "непрозрачной манере". А представитель Белого дома на запрос издания ответил, что администрации США нечего добавить к словам президента.

В понедельник Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 15:37

Возможная передача Tomahawk Украине

В конце сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время последней встречи с президентом Соединенных Штатов. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что применение ВСУ ракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОКит КеллогВладимир ЗеленскийМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
