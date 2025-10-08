Рейтинг@Mail.ru
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rada-2047072815.html
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны - РИА Новости, 08.10.2025
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны
Депутаты Верховной рады подали более 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год, побив 19-летний рекорд по их количеству, сообщила украинский... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:12:00+03:00
2025-10-08T15:12:00+03:00
в мире
украина
россия
верховная рада украины
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
https://ria.ru/20250716/byudzhet-2029451120.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, верховная рада украины, facebook
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Facebook
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны

Депутаты Рады побили 19-летний рекорд по количеству правок в бюджет Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Верховной рады подали более 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год, побив 19-летний рекорд по их количеству, сообщила украинский парламентарий Роксолана Пидласа.
"Депутаты побили 19-летний рекорд по количеству правок в бюджет. В проект бюджета-2026 подано 3339 поправок, это более чем на 59% больше, чем в прошлом году. Бюджет-2025 было подано 2098 правок Бюджет-2024 – 1620", - написала Пидласа на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, больше правок было подано лишь к проекту бюджета на 2007 год. Она отметила, что на их рассмотрение, при условии выделения 90 секунд на каждую, потребуется больше 10 рабочих дней.
Премьер Украины Юлия Свириденко с сентябре сообщила, что кабмин согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года. По ее словам, расходы бюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов).
* запрещена в РФ как экстремистская.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Рада в I чтении одобрила увеличение военных расходов
16 июля, 13:30
 
В миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала