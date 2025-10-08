https://ria.ru/20251008/rada-2047072815.html
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны - РИА Новости, 08.10.2025
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны
Депутаты Верховной рады подали более 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год, побив 19-летний рекорд по их количеству
Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны
Депутаты Рады побили 19-летний рекорд по количеству правок в бюджет Украины
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Верховной рады подали более 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год, побив 19-летний рекорд по их количеству, сообщила украинский парламентарий Роксолана Пидласа.
"Депутаты побили 19-летний рекорд по количеству правок в бюджет. В проект бюджета-2026 подано 3339 поправок, это более чем на 59% больше, чем в прошлом году. Бюджет-2025 было подано 2098 правок Бюджет-2024 – 1620", - написала Пидласа на своей странице в соцсети Facebook
По ее словам, больше правок было подано лишь к проекту бюджета на 2007 год. Она отметила, что на их рассмотрение, при условии выделения 90 секунд на каждую, потребуется больше 10 рабочих дней.
Премьер Украины
Юлия Свириденко с сентябре сообщила, что кабмин согласовал проект госбюджета на 2026 год с расходами на оборону около 2,8 триллионов гривен (примерно 68 миллиардов долларов), превышающими показатели этого года. По ее словам, расходы бюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 триллиона гривен (около 116 миллиардов долларов), что на 415 миллиардов гривен (около 10 миллиардов долларов) больше, чем в 2025 году. При этом доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно 68,6 миллиарда долларов). Потребность во внешнем финансировании, по данным Свириденко, составит 2 триллиона 79 миллиардов гривен (примерно 50 миллиардов долларов).
* запрещена в РФ как экстремистская.