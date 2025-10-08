Украинские депутаты побили рекорд по количеству правок в бюджет страны

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутаты Верховной рады подали более 3,3 тысячи правок к проекту бюджета Украины на 2026 год, побив 19-летний рекорд по их количеству, сообщила украинский парламентарий Роксолана Пидласа.

По ее словам, больше правок было подано лишь к проекту бюджета на 2007 год. Она отметила, что на их рассмотрение, при условии выделения 90 секунд на каждую, потребуется больше 10 рабочих дней.