Глава Минтруда рассказал, сколько часов в день в среднем работают россияне

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7,43 часа, она осталась примерно на одном уровне с прошлым годом, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он объяснил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. У педагогов, медиков и людей, которые работают при вредных условиях труда, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов. Поэтому длительность рабочего дня в восемь часов нельзя назвать эталонной, отметил Котяков.