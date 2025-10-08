Пьянов: ВТБ поддерживает критерии национальной цифровой инфраструктуры

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВТБ находится на стороне Центробанка и поддерживает все критерии национальной цифровой инфраструктуры, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Его заявление прозвучало на форуме "Финополис".

"У меня два кратких соображения. Мы на стороне Центрального банка, поддерживаем все критерии национальной цифровой инфраструктуры. Есть два соображения. В докладе (Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка – ред.) критерии этой инфраструктуры разделяются на критичные и важные. При этом обеспечение непрерывной работы финансового рынка — это критичный критерий, который несет системные риски, а доступность услуг для граждан и бизнеса — это важный", - заявил Пьянов, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что при этом с точки зрения оценки клиента, нарушение непрерывности в результате сбоя, нарушение доступности в результате отсутствия равноудаленности инфраструктуры или отсутствия интероперабельности — это одинаковые последствия, поэтому критерии важности и критичности для отдельных областей могут быть и должны оцениваться, по его мнению, из "глаз" клиента.

"Ведь, быть может, даже обиднее, если нарушение доступности происходит из-за того, что ты клиент одного банка, а тебе отказывают в инфраструктуре другого банка из-за отсутствия операбельности. И второй важный момент. Мы имеем уникальную ситуацию на рынке: мы опережаем многие страны по цифровому развитию, но теряем огромное количество времени на договоренности, согласования, стандартизацию, прежде чем переходим к каким-то элементам национальной цифровой инфраструктуры. Это пока только первый консультационный доклад. Наше пожелание -быстрее начать на практике апробировать эти критерии. Критерий истинности – это практика. Не тратить время на долгие экспертные согласования", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

Также в своем выступлении Пьянов ответил на предложение открывать для рынка технологии, разработанные одним из его участников.

"Я ни на одном рынке не наблюдал добровольной передачи монопольного преимущества, особенно в платежной инфраструктуре, в общее пользование. Слишком много преимуществ несет технологическая монополия, особенно в российских реалиях, когда это и бесплатные остатки (на счетах клиентов – ред.), большие данные для скоринга", - сказал он.