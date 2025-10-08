Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 08.10.2025
Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки
Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 08.10.2025
Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 украинских беспилотников,... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки

Силы ПВО сбили 218 дронов ВСУ и 22 авиабомбы за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц специальной военной автомобильной техники
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
