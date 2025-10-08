Силы ПВО сбили 218 украинских дронов за сутки

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в среду.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц специальной военной автомобильной техники
