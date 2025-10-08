Путин приветствовал участников форума "Семья и культура"

ТУЛА, 8 окт - РИА Новости. Необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей к неисчерпаемым ресурсам и ценностям культуры, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Всероссийского форума "Семья и культура" и XXIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Культура выполняет значимую просветительскую, консолидирующую миссию, хранит нашу общую историческую память, воспитывает в человеке высокие духовно-нравственные, патриотические, гражданские качества, и потому необходимо обеспечивать условия для равного доступа и приобщения людей, молодежи к ее поистине неисчерпаемым ресурсам и ценностям", - отметил Путин , приветствие которого зачитала на открытии форума детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Глава государства отметил, что форумы, которые организует институт уполномоченного по правам ребенка, давно зарекомендовали себя как авторитетные и востребованные площадки, объединяющие детских омбудсменов, руководителей профильных ведомств, СМИ, социально ориентированные НКО из многих регионов страны.

"Такой представительный формат позволит вам на профессиональном, экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных проблем в таких важных сферах, как защита прав и интересов детей, укрепление традиционных и семейных ценностей, повышение престижа больших, многодетных и многопоколенных семей", - подчеркнул он.