06:17 08.10.2025 (обновлено: 11:45 08.10.2025)
СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину
© Getty Images / Leon NealКир Стармер во время прибытия в аэропорт Мумбаи. 8 октября 2025
© Getty Images / Leon Neal
Кир Стармер во время прибытия в аэропорт Мумбаи. 8 октября 2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения прямо перед визитом Кира Стармера, чем смутил премьер-министра Великобритании, пишет Bloomberg.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил российскому президенту Владимиру Путину теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (на первом плане) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Моди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества
Вчера, 17:06
Сам Стармер на пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о телефонном разговоре Моди с российским лидером, неудачно попытавшись отшутиться.
"Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения", — сказал он.
Агентство напоминает, что поездка Кира Стармера — первый визит британского лидера в Индию с 2016 года.
Вчера Моди в соцсети X поздравил Владимира Путина с днем рождения и заявил, что признателен за его приверженность укреплению партнерства двух стран. Премьер Индии также провел с ним телефонный разговор, в ходе которого тепло поздравил с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. В ходе разговора Моди отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Вчера, 17:00
 
