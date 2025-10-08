СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину

Вчера Моди в соцсети X поздравил Владимира Путина с днем рождения и заявил, что признателен за его приверженность укреплению партнерства двух стран. Премьер Индии также провел с ним телефонный разговор, в ходе которого тепло поздравил с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. В ходе разговора Моди отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.