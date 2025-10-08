https://ria.ru/20251008/putin-2046976037.html
СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину
СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину - РИА Новости, 08.10.2025
СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину
Премьер Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения прямо перед визитом Кира Стармера, чем смутил премьер-министра... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:17:00+03:00
2025-10-08T06:17:00+03:00
2025-10-08T11:45:00+03:00
в мире
индия
россия
великобритания
нарендра моди
владимир путин
кир стармер
СМИ: Стармер попал в неловкое положение из-за поздравления Моди Путину
Bloomberg: поздравление Моди Путину с днем рождения смутило Стармера
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Премьер Индии Нарендра Моди тепло поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения прямо перед визитом Кира Стармера, чем смутил премьер-министра Великобритании, пишет Bloomberg
.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди
направил российскому президенту Владимиру Путину
теплое поздравление с днем рождения всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера
, что стало неловким началом визита, изначально задуманного как торговый", — говорится в материале.
Сам Стармер на пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о телефонном разговоре Моди с российским лидером, неудачно попытавшись отшутиться.
"Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения", — сказал он.
Агентство напоминает, что поездка Кира Стармера — первый визит британского лидера в Индию с 2016 года.
Вчера Моди в соцсети X поздравил Владимира Путина с днем рождения и заявил, что признателен за его приверженность укреплению партнерства двух стран. Премьер Индии также провел с ним телефонный разговор, в ходе которого тепло поздравил с 73-летием и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях. В ходе разговора Моди отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.