https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047089859.html
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 08.10.2025
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Суд зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:14:00+03:00
2025-10-08T16:14:00+03:00
2025-10-08T16:52:00+03:00
афганистан
алла пугачева
россия
александр трещев
афганская война (1979—1989)
москва
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047078124.html
https://rsport.ria.ru/20251007/zhurova-2046865004.html
афганистан
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, алла пугачева, россия, александр трещев, афганская война (1979—1989), москва, катерина гордеева
Афганистан, Алла Пугачева, Россия, Александр Трещев, Афганская война (1979—1989), Москва, Катерина Гордеева
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Иск зарегистрирован. Чего требует афганский ветеран от Пугачевой
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Пресненского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Исковое заявление зарегистрировано в суде", - сказано в данных.
Ранее аналогичные иски были поданы в Тверской и Савеловский суды Москвы
. Тверской суд вернул иск заявителю, Савеловский оставил его без движения.
По мнению Трещёва
, Пугачева
в интервью порочила честь президента РФ
, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом в РФ).
Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.