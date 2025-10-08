Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Пресненского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.