Рейтинг@Mail.ru
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 08.10.2025 (обновлено: 16:52 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047089859.html
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой - РИА Новости, 08.10.2025
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Суд зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:14:00+03:00
2025-10-08T16:52:00+03:00
афганистан
алла пугачева
россия
александр трещев
афганская война (1979—1989)
москва
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
https://ria.ru/20251008/pugacheva-2047078124.html
https://rsport.ria.ru/20251007/zhurova-2046865004.html
афганистан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
афганистан, алла пугачева, россия, александр трещев, афганская война (1979—1989), москва, катерина гордеева
Афганистан, Алла Пугачева, Россия, Александр Трещев, Афганская война (1979—1989), Москва, Катерина Гордеева
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Иск зарегистрирован. Чего требует афганский ветеран от Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд зарегистрировал третий иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сказано в данных Пресненского суда Москвы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Исковое заявление зарегистрировано в суде", - сказано в данных.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ узнали, от какой российской системы отключили Пугачеву
Вчера, 15:34
Ранее аналогичные иски были поданы в Тверской и Савеловский суды Москвы. Тверской суд вернул иск заявителю, Савеловский оставил его без движения.
По мнению Трещёва, Пугачева в интервью порочила честь президента РФ, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла российскую армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом в РФ).
Трещёв подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". В случае победы в суде он намерен оставить себе один рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Телеведущий Максим Галкин* и певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Журова назвала "договорняком" отношения Галкина* и Пугачевой
7 октября, 15:43
 
АфганистанАлла ПугачеваРоссияАлександр ТрещевАфганская война (1979—1989)МоскваКатерина Гордеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала