СМИ узнали, от какой российской системы отключили Пугачеву
15:34 08.10.2025 (обновлено: 16:35 08.10.2025)
СМИ узнали, от какой российской системы отключили Пугачеву
Аллу Пугачеву отключили от российской системы ОМС, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 08.10.2025
Певица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Аллу Пугачеву отключили от российской системы ОМС, сообщает Telegram-канал Mash.
"Аллу Пугачеву отключили от российской системы обязательного медицинского страхования", — говорится в публикации.
В посте указали, что певица не заменила бумажный полис старого образца на новый, что могло послужить причиной.
Отмечается, что в случае возвращения в Россию артистке придется восстанавливать свою страховку, но даже в случае экстренной ситуации ей будет оказана медицинская помощь.
У ее мужа Максима Галкина* проблем с ОМС нет, поскольку он своевременно обновил свои документы, подчеркнули в публикации.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ею россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023-го и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Галкин* публично осудил СВО. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста — Украина, упоминалось и об "осуществлении политической деятельности". С тех пор артист дает концерты исключительно за рубежом.
Галкин* пытался оспорить решение Минюста в Замоскворецком суде Москвы, затем — в Мосгорсуде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
