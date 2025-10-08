В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отделения ПСБ приняли от населения за время всероссийской акции "Монетная неделя" около 1,2 миллиона монет различных номиналов на общую сумму около 5 миллионов рублей, общий вес сданной мелочи превысил пять тонн, сообщает банк.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября при поддержке Банка России, в ней участвовали банки и сетевые магазины. В рамках акции можно было обменять мелочь на бумажные деньги без комиссии или зачислить сумму на свой счет.
Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом 10 рублей — их доля составила 25% от общего количества собранной мелочи. На втором месте по популярности - монета номиналом один рубль, третье место досталось монете номиналом два рубля. Жители России также активно обменивали и копейки, в отделения ПСБ их сдали более 30 тысяч штук.
Лидером по количеству принятых монет и числу обратившихся граждан стало отделение ПСБ в Брянске, где жители за время проведения акции сдали около 280 тысяч монет на сумму свыше 1 миллиона рублей. Самая маленькая обменная операция прошла на сумму 18 рублей в отделении ПСБ в городе Острогожске Воронежской области.
"ПСБ ежегодно участвует в акции "Монетная неделя", которая имеет важное социальное значение и позволяет россиянам эффективно оптимизировать личный бюджет. Мелкие монеты, не учитываемые в повседневных расходах, часто составляют значительные суммы, которыми можно оплачивать и крупные покупки, и направлять на погашение кредитной задолженности. Кроме того, "Монетная неделя" позволяет вернуть в обращение большое количество монет, что снижает необходимость чеканки новых денежных знаков и тем самым значительно экономит государственные ресурсы на их производство. В рамках осенней акции россияне чаще обменивали монеты на бумажные купюры, а доля безналичных зачислений на счет в общем объеме всех обменных операций оказалась значительно ниже", — приводится в сообщении комментарий начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова.