В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели"
13:32 08.10.2025
В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели"
В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели" - РИА Новости, 08.10.2025
В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели"
Отделения ПСБ приняли от населения за время всероссийской акции "Монетная неделя" около 1,2 миллиона монет различных номиналов на общую сумму около 5 миллионов... РИА Новости, 08.10.2025
россия, брянск, острогожск
Россия, Брянск, Острогожск
В ПСБ приняли от населения свыше 5 тонн монет в ходе "Монетной недели"

ПСБ принял 1,2 миллиона монет весом 5 тонн в ходе "Монетной недели"

Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отделения ПСБ приняли от населения за время всероссийской акции "Монетная неделя" около 1,2 миллиона монет различных номиналов на общую сумму около 5 миллионов рублей, общий вес сданной мелочи превысил пять тонн, сообщает банк.
Акция "Монетная неделя" проходила с 22 сентября по 4 октября при поддержке Банка России, в ней участвовали банки и сетевые магазины. В рамках акции можно было обменять мелочь на бумажные деньги без комиссии или зачислить сумму на свой счет.
Подписание соглашения - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Оренбургская область и ПСБ подписали соглашение о сотрудничестве
6 октября, 15:32
Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом 10 рублей — их доля составила 25% от общего количества собранной мелочи. На втором месте по популярности - монета номиналом один рубль, третье место досталось монете номиналом два рубля. Жители России также активно обменивали и копейки, в отделения ПСБ их сдали более 30 тысяч штук.
Лидером по количеству принятых монет и числу обратившихся граждан стало отделение ПСБ в Брянске, где жители за время проведения акции сдали около 280 тысяч монет на сумму свыше 1 миллиона рублей. Самая маленькая обменная операция прошла на сумму 18 рублей в отделении ПСБ в городе Острогожске Воронежской области.
"ПСБ ежегодно участвует в акции "Монетная неделя", которая имеет важное социальное значение и позволяет россиянам эффективно оптимизировать личный бюджет. Мелкие монеты, не учитываемые в повседневных расходах, часто составляют значительные суммы, которыми можно оплачивать и крупные покупки, и направлять на погашение кредитной задолженности. Кроме того, "Монетная неделя" позволяет вернуть в обращение большое количество монет, что снижает необходимость чеканки новых денежных знаков и тем самым значительно экономит государственные ресурсы на их производство. В рамках осенней акции россияне чаще обменивали монеты на бумажные купюры, а доля безналичных зачислений на счет в общем объеме всех обменных операций оказалась значительно ниже", — приводится в сообщении комментарий начальника управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрия Латанова.
Вид на Орск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ПСБ поможет развивать экономику и инфраструктуру Оренбургской области
6 октября, 17:14
 
