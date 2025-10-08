Рейтинг@Mail.ru
Дело бывшего экс-кадровика Минобороны о взятках направили в прокуратуру - РИА Новости, 08.10.2025
05:50 08.10.2025
Дело бывшего экс-кадровика Минобороны о взятках направили в прокуратуру
Уголовное дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в... РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, россия, москва, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
"Уголовное дело (Кузнецова и Мартиросяна) направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства.
В Магадане будут судить экс-преподавателя, приносившего в жертву быка
04:34
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества генерала и его семьи почти на 500 миллионов рублей. Ответчиками выступают также жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Хамовнический суд Москвы в 10 октября начнет рассматривать заявление по существу.
Суд арестовал экс-министра Открытого правительства Абызова
6 октября, 17:56
 
