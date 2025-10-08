Дело бывшего экс-кадровика Минобороны о взятках направили в прокуратуру

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело бывшего главного кадровика Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна о взятках направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.

Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.