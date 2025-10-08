Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+
08.10.2025
Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+
Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+ - РИА Новости, 08.10.2025
Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+
Т-Банк совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, сообщила кредитная... РИА Новости, 08.10.2025
Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+

Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает пилотный проект по онлайн-продаже товаров 18+

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Т-Банк совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, сообщила кредитная организация на полях форума Банка России Finopolis.
"Совместно с ЦБТ прорабатываем техническую реализацию пилотного проекта. Первый этап – онлайн-продажа энергетиков. Старт планируется в конце 2025 - начале 2026 года", - говорится в сообщении.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone
1 октября, 21:17
Отмечается, что Т-Банк стал первым коммерческим институтом, подключившимся к проекту.
"Пилотный проект предусматривает реализацию функции подтверждения возраста покупателя через единую биометрическую систему", - говорится в материале организации.
В банке также добавили, что после прохождения первого этапа, который, как ожидается, подтвердит безопасность и надежность всех процедур, рассматривается расширение числа товарных категорий.
По словам заместителя председателя правления Т-Банка Вячеслава Цыганова, рассматривается возможность доставки российского вина.
"Для этого этапа также потребуются изменение в нормативном регулировании. Третий этап – другие товары, требующие подтверждения возраста", - пояснили в банке.
Там указали, что этот проект нацелен в первую очередь на полное пресечение незаконной продажи товаров 18+ несовершеннолетним. По оценке АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли), которую приводит банк, теневой рынок доставки алкоголя составляет десятки миллиардов рублей. При этом качество продукции не гарантировано, добавил банк.
В сообщении указывается также, что с энергетиками - до сих пор множество лазеек, например, они и сейчас продаются в вендингах или в отдельных сервисах доставки. "При этом действенные механизмы проверки возраста в онлайне все еще не реализованы", - заявила кредитная организация.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Т-Банк получил комплексную аттестацию на свои биометрические сервисы
11 сентября, 16:54
 
