Т-Банк вместе с ЦБТ разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с 18+

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Т-Банк совместно с Центром биометрических технологий (ЦБТ) разрабатывает проект по онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, сообщила кредитная организация на полях форума Банка России Finopolis.

"Совместно с ЦБТ прорабатываем техническую реализацию пилотного проекта. Первый этап – онлайн-продажа энергетиков. Старт планируется в конце 2025 - начале 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Т-Банк стал первым коммерческим институтом, подключившимся к проекту.

"Пилотный проект предусматривает реализацию функции подтверждения возраста покупателя через единую биометрическую систему", - говорится в материале организации.

В банке также добавили, что после прохождения первого этапа, который, как ожидается, подтвердит безопасность и надежность всех процедур, рассматривается расширение числа товарных категорий.

По словам заместителя председателя правления Т-Банка Вячеслава Цыганова, рассматривается возможность доставки российского вина.

"Для этого этапа также потребуются изменение в нормативном регулировании. Третий этап – другие товары, требующие подтверждения возраста", - пояснили в банке.

Там указали, что этот проект нацелен в первую очередь на полное пресечение незаконной продажи товаров 18+ несовершеннолетним. По оценке АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли), которую приводит банк, теневой рынок доставки алкоголя составляет десятки миллиардов рублей. При этом качество продукции не гарантировано, добавил банк.