"Они истощены". СМИ рассказали о ключевой проблеме армии США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США истощают запас ракет из-за Украины и Израиля быстрее, чем могут восстановить, пишет Responsible Statecraft.
«
"Запасы боеприпасов в США истощены, поскольку Пентагон расходует их в продолжающихся конфликтах на Украине и в Израиле быстрее, чем может заменить", — говорится в публикации.
Отмечается, что структура американского военно-промышленного комплекса не подходит для быстрого производства ракет.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.