"Они истощены". СМИ рассказали о ключевой проблеме армии США
17:33 08.10.2025
"Они истощены". СМИ рассказали о ключевой проблеме армии США
США истощают запас ракет из-за Украины и Израиля быстрее, чем могут восстановить, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 08.10.2025
RS: США истощают запас ракет быстрее, чем могут восполнить. Новые подробности

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США истощают запас ракет из-за Украины и Израиля быстрее, чем могут восстановить, пишет Responsible Statecraft.
«
"Запасы боеприпасов в США истощены, поскольку Пентагон расходует их в продолжающихся конфликтах на Украине и в Израиле быстрее, чем может заменить", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Деструктивные дебилы". Зеленский устроил истерику из-за встречи в Раде
Вчера, 13:44
Отмечается, что структура американского военно-промышленного комплекса не подходит для быстрого производства ракет.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Европе выступили с громким заявлением из-за опасного шага Украины
Вчера, 11:21
 
