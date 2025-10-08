Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти

БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее глава региона рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.