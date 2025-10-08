https://ria.ru/20251008/pristan-2047016135.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти - РИА Новости, 08.10.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти
Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:43:00+03:00
2025-10-08T11:43:00+03:00
2025-10-08T11:48:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008562_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b70b0d73697ae4ece19f09fe6e570bf1.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008562_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8207b01e3229553d0db1cb917a76b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти
Число пострадавших при ударе ВСУ по Масловой Пристани выросло до десяти
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.
"Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода
. Состояние одной из них медики оценивают как тяжёлое. Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков
в Telegram-канале
.