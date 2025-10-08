Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 08.10.2025 (обновлено: 11:48 08.10.2025)
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти
Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, сообщил
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области выросло до десяти

Число пострадавших при ударе ВСУ по Масловой Пристани выросло до десяти

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Белгородской области
Последствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Белгородской области
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, состояние одной женщины оценивается как тяжелое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее глава региона рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.
"Количество пострадавших увеличилось до десяти. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжёлое. Три женщины после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
