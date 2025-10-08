Рейтинг@Mail.ru
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
Новости Подмосковья
 
17:16 08.10.2025
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
Три города Московской области – Серпухов, Коломна и Зарайск – вошли в число номинантов Национальной гостиничной премии, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.10.2025
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию

Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры и туризма Подмосковья
Три города Подмосковья номинированы на Национальную гостиничную премию
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три города Московской области – Серпухов, Коломна и Зарайск – вошли в число номинантов Национальной гостиничной премии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Отмечается, что мероприятие организовано по национальному проекту "Туризм и гостеприимство".
В номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса среди городов с населением от 100 тысяч до 500 тысяч жителей" участвуют Серпухов и Коломна. В номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса среди городов с населением до 100 тысяч жителей" представлен Зарайск.
Также номинантами на получение премии являются отели и глэмпинги, расположенные в Подмосковье. Некоторые средства размещения выдвинуты сразу на несколько номинаций.
Парк-отель "Орловский" из Ленинского горокруга представлен в номинациях "Лучший свадебный отель", "Лучший семейный отель" и "Лучший дизайн отеля". Парк-отель Bridge Country Resort из Одинцовского городского округа участвует в номинациях "Лучшая концепция здорового образа жизни", "Лучшая программа анимации" и "Открытие года".
Отель Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel из городского округа Клин представлен в номинациях "Лучший семейный отель" и "Лучший отель категории пять звезд".
Парк-отель "Русский" из городского округа Серпухов участвует в номинации "Лучший малый отель с количеством номеров от пятнадцати до пятидесяти", а в номинации "Персона года" представлена его генеральный директор Варвара Ларина.
На премию в номинации "Лучший загородный отель" претендуют Fish Point Family Resort из Подольского городского округа, загородный клуб LaFA Club из Домодедовского городского округа и парк-отель "Ареал" из Богородского городского округа. В номинации "Лучший бутик-отель" представлен Luxury Boutique Hotel & SPA Seneshal из городского округа Солнечногорск.
В номинации "Лучший спа-отель" участвует Palmira Garden Hotel & SPA из Ленинского городского округа. На приз в номинации "Лучший глэмпинг" претендует глэмпинг-парк "Яхонты Ногинск" из Богородского городского округа.
В номинации "Лучший отель для деловых мероприятий и конференций" Подмосковье представляет отель "ПСБ Патриот" Cosmos Hotel из Одинцовского городского округа. На победу в номинации "Лучшая концепция продвижения отеля" претендует управляющая компания "Яхонты" Отели.РУ из Истринского городского округа.
Выбор победителей среди отелей и городов проходит в три этапа. До 10 октября открыто народное голосование – любой желающий может принять в нем участие на официальном сайте премии.
Затем с 11 по 17 октября свои оценки выставляет экспертная коллегия, а с 18 по 31 октября финальный выбор делает авторитетное жюри.
Итоги конкурса будут оглашены 28 ноября на торжественной церемонии награждения победителей.
