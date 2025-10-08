На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в Северо-Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.

По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 9 октября в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Днем в четверг и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют ветер 25-30 метров в секунду с порывами до ураганных значений (33-35 метров в секунду).