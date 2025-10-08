https://ria.ru/20251008/preduprezhdenie-2046978373.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2025
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в Северо-Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:04:00+03:00
2025-10-08T07:04:00+03:00
2025-10-08T07:04:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764907696_0:269:3041:1980_1920x0_80_0_0_cdd1cacd0832e7e2ea07e4f5317c4c76.jpg
https://ria.ru/20250714/kurily-2028938217.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764907696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4da42bbfa0089b802ac769e8ccfde2ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, россия, гидрометцентр
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Гидрометцентр
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
МЧС: на Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за циклона
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в Северо-Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.
"В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.
По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 9 октября в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Днем в четверг и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют ветер 25-30 метров в секунду с порывами до ураганных значений (33-35 метров в секунду).
Спасатели рекомендуют жителям муниципалитета на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а туристическим группам на маршрутах переждать непогоду в подготовленных для этого местах.