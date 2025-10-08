Рейтинг@Mail.ru
07:04 08.10.2025
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в Северо-Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:04:00+03:00
2025-10-08T07:04:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
гидрометцентр
сахалинская область
россия
происшествия, сахалинская область, россия, гидрометцентр
Происшествия, Сахалинская область, Россия, Гидрометцентр
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

МЧС: на Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением очередного циклона объявлено на четверг в Северо-Курильском районе, информирует ГУМЧС по Сахалинской области.
"В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка.
По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем 9 октября в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный дождь (50 мм и более за 12 часов и менее). Днем в четверг и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют ветер 25-30 метров в секунду с порывами до ураганных значений (33-35 метров в секунду).
Спасатели рекомендуют жителям муниципалитета на время действия предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, а туристическим группам на маршрутах переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
14 июля, 08:17
На Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
14 июля, 08:17
 
ПроисшествияСахалинская областьРоссияГидрометцентр
 
 
