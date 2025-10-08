https://ria.ru/20251008/predpriyatiya-2047004525.html
На предприятиях Свердловской области приняли меры из-за угрозы атаки БПЛА
На предприятиях Свердловской области приняли меры из-за угрозы атаки БПЛА
Несколько предприятий Свердловской области ввели режим, который предусматривает эвакуацию сотрудников, сообщил департамент информполитики региона. РИА Новости, 08.10.2025
На предприятиях Свердловской области приняли меры из-за угрозы атаки БПЛА
