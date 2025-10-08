Рейтинг@Mail.ru
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/prankery-2047005992.html
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине - РИА Новости, 08.10.2025
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине
Вашингтон намерен обеспечить так называемую "коалицию желающих" авиацией, воздушной логистикой и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:10:00+03:00
2025-10-08T11:10:00+03:00
в мире
уильям тейлор
нато
украина
сша
кир стармер
великобритания
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957345686_229:467:3038:2047_1920x0_80_0_0_70ee80d4cd48f3f8366836c39fa62633.jpg
https://ria.ru/20251008/strategiya-2047004726.html
https://ria.ru/20251008/reparatsii-2046871504.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957345686_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d82b4f6aaf5bb2d2e1710255a4edb2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уильям тейлор, нато, украина, сша, кир стармер, великобритания, эммануэль макрон
В мире, Уильям Тейлор, НАТО, Украина, США, Кир Стармер, Великобритания, Эммануэль Макрон
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине

Тейлор рассказал пранкерам из РФ, что США поддержат коалицию желающих с воздуха

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить так называемую "коалицию желающих" авиацией, воздушной логистикой и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на Украине, заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор российским пранкерам, которые представились экс-главой украинского МИД Павлом Климкиным.
"В контексте перемирия американцы (президент США Дональд - ред.) Трамп и (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио обязались обеспечить авиацию "коалиции желающих", а также, вероятно, командование и управление, а также, вероятно, воздушную логистику, и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха", - рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что беседует с Климкиным. Запись беседы есть в распоряжении РИА Новости.
Уильям Тейлор - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Экс-посол США рассказал пранкерам о стратегии Трампа по Украине
11:05
Дипломат заявил, что в США "серьезные люди" работают над предоставлением обязательств европейцем, над поддержкой США "коалиции желающих".
"И я слышу и верю европейцам, когда они говорят, что готовы разместить войска на Украине после прекращения огня, после перемирия, по крайней мере, британцы, французы и эстонцы готовы или уже подписались, и, возможно, другие", — добавил дипломат.
Тейлор - американский дипломат, посол США на Украине с 2006 по 2009 годы, временный поверенный США на Украине с июня 2019 по январь 2020 года.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине
08:00
 
В миреУильям ТейлорНАТОУкраинаСШАКир СтармерВеликобританияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала