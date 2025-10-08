Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить так называемую "коалицию желающих" авиацией, воздушной логистикой и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на Украине, заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор российским пранкерам, которые представились экс-главой украинского МИД Павлом Климкиным.
"В контексте перемирия американцы (президент США Дональд - ред.) Трамп и (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио обязались обеспечить авиацию "коалиции желающих", а также, вероятно, командование и управление, а также, вероятно, воздушную логистику, и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха", - рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что беседует с Климкиным. Запись беседы есть в распоряжении РИА Новости.
Дипломат заявил, что в США "серьезные люди" работают над предоставлением обязательств европейцем, над поддержкой США "коалиции желающих".
"И я слышу и верю европейцам, когда они говорят, что готовы разместить войска на Украине после прекращения огня, после перемирия, по крайней мере, британцы, французы и эстонцы готовы или уже подписались, и, возможно, другие", — добавил дипломат.
Тейлор - американский дипломат, посол США на Украине с 2006 по 2009 годы, временный поверенный США на Украине с июня 2019 по январь 2020 года.
Ранее в сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.