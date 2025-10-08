Пранкеры Вован и Лексус поговорили с экс-послом США на Украине

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Вашингтон намерен обеспечить так называемую "коалицию желающих" авиацией, воздушной логистикой и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на Украине, заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор российским пранкерам, которые представились экс-главой украинского МИД Павлом Климкиным.

"В контексте перемирия американцы (президент США Дональд - ред.) Трамп и (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио обязались обеспечить авиацию "коалиции желающих", а также, вероятно, командование и управление, а также, вероятно, воздушную логистику, и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха", - рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что беседует с Климкиным. Запись беседы есть в распоряжении РИА Новости.