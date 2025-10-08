Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина смерти шеф-повара Колисниченко
10:12 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/povar-2046997275.html
Стала известна причина смерти шеф-повара Колисниченко
Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде от инсульта, сообщили в ресторане Pinci, где он работал.
происшествия, нижний новгород, олег колисниченко, россия, ростов
Происшествия, Нижний Новгород, Олег Колисниченко, Россия, Ростов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Известный шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России, скончался в Нижнем Новгороде от инсульта, сообщили в ресторане Pinci, где он работал.
Ранее нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова рассказала РИА Новости, что переехавшему год назад из Ростова в Нижний Новгород Колисниченко 3 октября стало плохо с сердцем, его госпитализировали, он впал в кому и умер, не приходя в сознание. Ему было 40 лет.
«

"Седьмого октября после перенесенного инсульта ушел из жизни Олег Колисниченко - бренд-шеф ресторанов Pinci и "Москва-Стамбул". Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас", - сообщается в группе ресторана Pinci в соцсети "ВКонтакте".

Смертью Колисниченко заинтересовалась региональная трудовая инспекция. "Устанавливаем подробности несчастного случая со смертью шеф-повара ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. Согласно статье 228 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель обязан извещать о несчастном случае со смертельным исходом Гострудинспекцию региона в течение суток", - говорится в ее сообщении.
 
