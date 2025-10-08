Стала известна причина смерти шеф-повара Колисниченко

«

"Седьмого октября после перенесенного инсульта ушел из жизни Олег Колисниченко - бренд-шеф ресторанов Pinci и "Москва-Стамбул". Олег был профессионалом с большой буквы, человеком невероятной энергии, таланта и искренности. Он умел вдохновлять и заряжать всех вокруг себя. Это большая потеря для каждого из нас", - сообщается в группе ресторана Pinci в соцсети "ВКонтакте".