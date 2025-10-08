Рейтинг@Mail.ru
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 08.10.2025
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
сша
украина
сша
украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении

Подготовленный США украинский отряд "Дозор" понес потери на Сумском направлении

Военнослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины, которые уже понесли первые потери", - сказал собеседник агентства.
Отряд "Дозор" еще до СВО тренировали американские инструкторы, также США передавали для него оснащение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
