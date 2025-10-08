https://ria.ru/20251008/poteri-2046976925.html
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении - РИА Новости, 08.10.2025
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:32:00+03:00
2025-10-08T06:32:00+03:00
2025-10-08T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США
Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении
Подготовленный США украинский отряд "Дозор" понес потери на Сумском направлении
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины, которые уже понесли первые потери", - сказал собеседник агентства.
Отряд "Дозор" еще до СВО тренировали американские инструкторы, также США передавали для него оснащение.