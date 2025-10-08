Подготовленный США отряд ВСУ понес потери на Сумском направлении

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"С волчанского на сумское направление переброшены подразделения 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор" Государственной пограничной службы Украины, которые уже понесли первые потери", - сказал собеседник агентства.