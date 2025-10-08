Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши - РИА Новости, 08.10.2025
00:18 08.10.2025 (обновлено: 06:22 08.10.2025)
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил в эфире радиостанции RMF FM посол в Варшаве Василий Боднар. РИА Новости, 08.10.2025
2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши

Посол Боднар: гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч украинцев

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил в эфире радиостанции RMF FM посол в Варшаве Василий Боднар.
По его информации, в настоящее время в Польше проживают около 1,5 миллиона граждан Украины.
"С 2019 года по 2024 год гражданство получили 26 тысяч человек", — сказал Боднар.
Ранее один из лидеров польской коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен заявил, что Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте и призвал прекратить предоставлять им гражданство республики.
В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, увеличивающий с трех до 10 лет минимальный срок, необходимый для получения польского гражданства.
