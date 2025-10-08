https://ria.ru/20251008/posol-2046960742.html
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши - РИА Новости, 08.10.2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч граждан Украины, заявил в эфире радиостанции RMF FM посол в Варшаве Василий Боднар. РИА Новости, 08.10.2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
Посол Боднар: гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч украинцев