Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Полный эффект от влияния введенных США импортных пошлин на мировую экономику до сих пор не проявился, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Что касается пошлин, то полный эффект пока еще не проявился", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.

По оценкам Георгиевой, США в результате введения пошлин столкнутся с повышением темпов инфляции, ее последствиями для денежно-кредитной политики и роста экономики. В других странах мира ожидается увеличение потока товаров, которые ранее предназначались для американского рынка, что может спровоцировать новый раунд повышения тарифов.

При этом глава МВФ отметила, что в самих Штатах среднее значение импортной пошлины в настоящее время составляет 17,5%, что ниже апрельского уровня в 23%.