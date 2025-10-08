Рейтинг@Mail.ru
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/poshliny-2047100586.html
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ - РИА Новости, 08.10.2025
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ
Полный эффект от влияния введенных США импортных пошлин на мировую экономику до сих пор не проявился, заявила в среду директор-распорядитель Международного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:04:00+03:00
2025-10-08T17:04:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20251004/brazilija-2046319854.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, вашингтон (штат), кристалина георгиева, мвф
США, Вашингтон (штат), Кристалина Георгиева, МВФ
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ

Георгиева: полный эффект от пошлин США на мировую экономику пока не проявился

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Полный эффект от влияния введенных США импортных пошлин на мировую экономику до сих пор не проявился, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Что касается пошлин, то полный эффект пока еще не проявился", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.
По оценкам Георгиевой, США в результате введения пошлин столкнутся с повышением темпов инфляции, ее последствиями для денежно-кредитной политики и роста экономики. В других странах мира ожидается увеличение потока товаров, которые ранее предназначались для американского рынка, что может спровоцировать новый раунд повышения тарифов.
При этом глава МВФ отметила, что в самих Штатах среднее значение импортной пошлины в настоящее время составляет 17,5%, что ниже апрельского уровня в 23%.
"Эффективная ставка США сейчас намного выше, чем в остальном мире", - заключила Георгиева.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Бразилии прокомментировали пошлины США на кофе и говядину
4 октября, 07:46
 
СШАВашингтон (штат)Кристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала