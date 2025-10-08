https://ria.ru/20251008/poshliny-2047100586.html
Эффект от пошлин США пока не проявился, заявили в МВФ
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Полный эффект от влияния введенных США импортных пошлин на мировую экономику до сих пор не проявился, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Что касается пошлин, то полный эффект пока еще не проявился", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.
По оценкам Георгиевой, США в результате введения пошлин столкнутся с повышением темпов инфляции, ее последствиями для денежно-кредитной политики и роста экономики. В других странах мира ожидается увеличение потока товаров, которые ранее предназначались для американского рынка, что может спровоцировать новый раунд повышения тарифов.
При этом глава МВФ отметила, что в самих Штатах среднее значение импортной пошлины в настоящее время составляет 17,5%, что ниже апрельского уровня в 23%.
"Эффективная ставка США сейчас намного выше, чем в остальном мире", - заключила Георгиева.