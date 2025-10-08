Рейтинг@Mail.ru
20:29 08.10.2025 (обновлено: 22:01 08.10.2025)
"Поезжай в Киев". Поляки вышли из себя после нового заявления Туска
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о подрыве российских газопроводов "Северный поток" вызвало гневную реакцию среди читателей интернет-издания Gazeta.pl.
Ранее политик заявил, что "проблема "Северного потока" была не в том, что его взорвали, а в том, что он был построен".
Польский военный - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"По Герингу". В Польше высказались об антироссийской истерии
Вчера, 16:21
"Польша — прекрасная страна. Президент — сутенер, премьер — бандеровец", — написал один из пользователей.
"Ну, этот Туск еще больший бандеровец, чем сам Бандера. Украинских террористов хвалит и пропагандирует! Что он тут делает, в Польше? Немедленно поезжайте в Киев!" — заявил другой читатель.
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД
6 октября, 12:38
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД
6 октября, 12:38
"Другими словами, Туск поддерживает терроризм и террористов. Позор вам, премьер-министр", — высказался комментатор.
"Туск призывает к защите украинских террористов. Теперь мы понимаем, что он подразумевает под "верховенством права". Идеология Бандеры вскружила голову некоторым", — поделился мнением еще один пользователь.
Туск назвал преимущество России в противостоянии с Западом
2 октября, 14:38
Туск назвал преимущество России в противостоянии с Западом
2 октября, 14:38
Гражданина Украины Владимира Журавлева задержали в Польше по просьбе властей Германии по делу о подрыве "Северных потоков".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное
1 октября, 08:00
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Трамп подарил Украину полякам
1 октября, 08:00
Трамп подарил Украину полякам
1 октября, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
