МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Польши пытаются убедить население в неизбежности конфликта с Россией, считает автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
"Президент Навроцкий разговаривает с Юзефом Пилсудским о войне с большевиками в 1920 году, Туск назвал конфликт на Украине "нашей войной", представитель Польши в ООН обвинял Россию в нарушении воздушного пространства страны", — перечислил Зинкевич некоторые громкие заявления польских политиков.
По мнению автора, польские лидеры следуют заветам бывшего военного деятеля Третьего Рейха Германа Геринга, который говорил о подчинении населения с помощью страха перед мнимой угрозой.
"Это работает", — утверждается в публикации.
Ранее Туск заявил, что Европа может столкнуться с войной нового типа в ближайшем будущем, втянувшись в конфликт с Россией. По его словам, самая большая и важная задача для лидеров общественного мнения в Европе — заставить других людей и все западное трансатлантическое сообщество осознать, что это война.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
