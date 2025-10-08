Рейтинг@Mail.ru
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/polsha-2046998998.html
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ
Программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:22:00+03:00
2025-10-08T10:22:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20251008/posol-2046960742.html
https://ria.ru/20251007/germaniya-2046741456.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ

RMF FM: в Польше в ноябре запустят программу всеобщей военной подготовки

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре, сообщает радиостанция RMF FM.
"В ноябре планируется запустить пилотную программу военной подготовки. До конца этого года министерство обороны планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем - даже 30 тысяч", - говорится в сообщении.
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши
00:18
Уточняется, что участники программы военной подготовки смогут сами выбрать продолжительность и место проведения курса, который займет от одного до 30 дней. При этом добровольцы сами решат, хотят ли они обучаться гражданской обороне или выбрать военную специальность.
Радиостанция отмечает, что курс подготовки будет включать в себя обучение работе с беспилотниками, стрельбу, военную медицину.
Курс завершится военной присягой и получением статуса резервиста.
В настоящее время численность польской армии превышает 200 тысяч человек. В планах властей страны довести этот показатель до 300 тысяч.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: заявление Меркель об СВО вывело из себя Польшу
Вчера, 01:27
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала