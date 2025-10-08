В Польше запустят программу всеобщей военной подготовки, сообщают СМИ

ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре, сообщает радиостанция Программу всеобщей военной подготовки запустят в Польше в ноябре, сообщает радиостанция RMF FM

"В ноябре планируется запустить пилотную программу военной подготовки. До конца этого года министерство обороны планирует обучить несколько тысяч человек, а в следующем - даже 30 тысяч", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники программы военной подготовки смогут сами выбрать продолжительность и место проведения курса, который займет от одного до 30 дней. При этом добровольцы сами решат, хотят ли они обучаться гражданской обороне или выбрать военную специальность.

Радиостанция отмечает, что курс подготовки будет включать в себя обучение работе с беспилотниками, стрельбу, военную медицину.

Курс завершится военной присягой и получением статуса резервиста.